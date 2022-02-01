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Деление населения на «КРАСНЫЙ», «СИНИЙ» И «ЖЁЛТЫЙ» СПИСКИ (первых два хотят уничтожить сразу), NWO
Vera Nika
Vera Nika
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468 views • February 01, 2022

Смотри с 4 мин. 20 с. — о «красном», «синей» и «жёлтом» списках. Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ), позже разберётесь! Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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"Деление по отношению к тоталитаризму демонического «Нового мирового порядка» New Wordl Order, — «NWO»".

Многие ещё не понимают, что проблема не в том, чтобы узнать что внедряемая сейчас «лжевакцина» это гибель, которую надо отвергать и отказаться в такие времена как сейчас (когда это ещё можно сделать добровольно, просто одним своим решением). А в том, — чтобы избежать укола когда это будут делать ПРИНУДИТЕЛЬНО! Человеку необходима реальная ЗАЩИТА, Духовная Сила, Энергия для того, чтобы выполнить своё решение отвергнуть «вакцинирование»-чипирование!

«... Карантин не закончится до тех пор, пока однажды утром вы не увидите под своими окнами вооружённые войска НАТО — новую мировую полицию, которая будет отстаивать не ваши конституционные права, а новый мировой бес-порядок, подчинённый Антихристу. Будет внезапно отключен интернет и мобильная связь, чтобы дезорганизовать всё и всех. К этому нужно быть готовыми. По домам будут ходить зондеркоманды, чтобы всех тестировать и тем самым заражать, и ставить вакцины с наночипами. …»

(«Зомбовирусная корона Машиаха» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/zombovirusnaya-korona-mashiaha ).

Keywords
vaccinationtechnologytranshumanismtotalchippingcoronaviruskoronavirusgenocidluciferinnanotechnologieevacuation population controlchip protection
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