EL FUTURO SINIESTRO DE LOS NIÑOS CUBETA

Que planea la elite masónica, sionista y jesuita hacer con las futuras generaciones. Como crearán el esclavo absoluto.



Youtube me censura, por eso tengo que usar palabras encubiertas en mis videos: las inyeciones son las vacunas. Las torres 5 son G. Los bichos son virus.



Velo antes que lo censuren, youtube no quiere que se sepa la verdad, sus dueños poseen grandes farmaceúticas que invierten en vacunas.



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