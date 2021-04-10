© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
EL FUTURO SINIESTRO DE LOS NIÑOS CUBETA
Follow
1
Share
Report
42 views • April 10, 2021
Que planea la elite masónica, sionista y jesuita hacer con las futuras generaciones. Como crearán el esclavo absoluto.
Youtube me censura, por eso tengo que usar palabras encubiertas en mis videos: las inyeciones son las vacunas. Las torres 5 son G. Los bichos son virus.
Velo antes que lo censuren, youtube no quiere que se sepa la verdad, sus dueños poseen grandes farmaceúticas que invierten en vacunas.
Suscríbete y dale al like, compártelo y difúndelo.
Youtube me censura, por eso tengo que usar palabras encubiertas en mis videos: las inyeciones son las vacunas. Las torres 5 son G. Los bichos son virus.
Velo antes que lo censuren, youtube no quiere que se sepa la verdad, sus dueños poseen grandes farmaceúticas que invierten en vacunas.
Suscríbete y dale al like, compártelo y difúndelo.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.