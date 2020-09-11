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5 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
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27 views • September 11, 2020
Μείνετε μακρυά από τους μάρτυρες του ιεχωβά. Είναι δαιμονική πλάνη. Μην τους επιτρέπεται να σας επηρεάσουν με την ψεύτικη και αλλοιωμένη "Βίβλο" που τάχα επικαλούνται. Αν δεν γνωρίζετε επακριβώς την Αγία Γραφή, είναι επικίνδυνο να εμπλακείτε σε θεολογική συζήτηση μαζί τους.
Οι αδερφοί μας που έπεσαν στην πλάνη αυτή χρειάζονται τη βοήθεια των Ορθόδοξων Χριστιανών. Ένας ενημερωμένος Χριστιανός Ορθόδοξος πάντοτε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος είναι σε θέση να τους βοηθήσει και να τους οδηγήσει στην Αλήθεια του γνήσιας και μοναδικής Αγίας Γραφής και των Ιερών Μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
Από προσωπική εμπειρία, δύο ήταν τα επιχειρήματα (και είναι πολλά) που δεν μπόρεσαν να αντικρούσουν και με άφησαν ήσυχο επαινώντας παράλληλα πως γνωρίζω και ασχολούμαι με την πνευματική ζωή αλλά δεν με έριξαν σε υπερηφάνεια όσο και να το ήθελαν :

1) έχει ανάγκη συγγενής μου για αίμα. Αρνούνται να δώσουν αίμα δήθεν πως μέσω αυτού μεταφέρονται οι αμαρτίες σε άλλους αρνούμενοι πως την ίδια στιγμή μπορείς να σώσεις αδερφό σου.
2) είμαι οπαδός της αρχαίας τάξης πραγμάτων (Ιησούς Χριστός και Ορθοδοξία) και όχι της νέας (τάξης πραγμάτων). Σηκώθηκαν και έφυγαν οι πλανεμένοι όντας εκπρόσωποι της νέας τάξης πραγμάτων.
Αδερφοί μου, "πίστευε και μη, ΕΡΕΥΝΑ". Και όχι πίστευε και μη ερεύνα. Το πρώτο έχει κόμμα. Πιστεύεις δεν πιστεύεις, να ερευνάς τις Γραφές. Το δεύτερο εμπεριέχει πλάνη. Βλέπετε, στο προφορικό λόγο δεν αναφέρεις το σημείο στίξης.

Και εκεί αδερφοί μας, αν και καλοπροαίρετοι, μένουν ακατήχητοι μη διαβάζοντας την Αγία Γραφή στερούμενοι την Αλήθεια και τον Λόγο του Κυρίου μας.
Καλή μετάνοια, προσευχή και δύναμη. Είθε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να φωτίσει τις διάνοιες των πλανεμένων αδερφών μας και όλοι μαζί να δώσουμε τη μητέρα των μαχών για μια ελεύθερη από ζιζάνια, παράσιτα και μικρόβια "καθολική και αποστολική Εκκλησία" όπως ομολογούμε στο Πιστεύω.
Αμήν.

Το βίντεο από τον Ορθόδοξο Μαχητή Βαλάντη (Βέροια)


«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.» (Ἰω. η΄ 32)
Keywords
fallacyjwjehovahs witnessesmisbelief
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