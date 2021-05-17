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Dr. Pócs Alfréd JAVASLAT gyermekoltások LEÁLLÍTÁSÁRA
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20 views • May 17, 2021
Dr. Pócs Alfréd ortopéd sebész 2021.05.hó
A Magyar Orvosi Kamara (MOK) Heves megyei elnöke volt, amíg meg nem szólalt és el nem kezdte az IGAZAT közzé tenni ezzel a "COVID" fantázianév / marketingnév alatt futó módosított influenzajárvánnyal kapcsolatban.
Nyilvánvalóan SZERVEZETT "járvány" részei kivéve Svédország és néhány Ázsiai ország, ahol nincs megszorítás, mégis jól vannak.
10 mio emberre jutott Magyarországon kb. 382 halott és EZÉRT ZÁRTÁK LE AZ ORSZÁGOT!!
17.000 lélegeztetőt vettek 20x áron!!! miközben 1512 db-ot használtak, míg közben a tárolásuk havi 90 millió Ft - kormányközeli cégnek persze!!
Az úgynevezett "védettségi" kártyák 12 Milliárd Forint és ezeket rendszeresen tervezik kinyomtani!!!
Ezzel a GMO oltással BEOLTOTT nagyobb eséllyel megbetegethet, fertőzhet, kórházba kerülhet, meghalhat. - Akkor miről beszélünk?
Karikó Katalint is említi, hogy Ő egész életében LABORBAN dolgozott és csak ELMÉLETBEN modellezte le az oltást!!!
EGYENLŐ ARÁNYBAN kellene tájékoztatni az oltás ELŐNYEIRŐL ÉS A HÁTRÁNYAIRÓL! - Nürnbergi bírósági határozat.
A Magyar Orvosi Kamara (MOK) Heves megyei elnöke volt, amíg meg nem szólalt és el nem kezdte az IGAZAT közzé tenni ezzel a "COVID" fantázianév / marketingnév alatt futó módosított influenzajárvánnyal kapcsolatban.
Nyilvánvalóan SZERVEZETT "járvány" részei kivéve Svédország és néhány Ázsiai ország, ahol nincs megszorítás, mégis jól vannak.
10 mio emberre jutott Magyarországon kb. 382 halott és EZÉRT ZÁRTÁK LE AZ ORSZÁGOT!!
17.000 lélegeztetőt vettek 20x áron!!! miközben 1512 db-ot használtak, míg közben a tárolásuk havi 90 millió Ft - kormányközeli cégnek persze!!
Az úgynevezett "védettségi" kártyák 12 Milliárd Forint és ezeket rendszeresen tervezik kinyomtani!!!
Ezzel a GMO oltással BEOLTOTT nagyobb eséllyel megbetegethet, fertőzhet, kórházba kerülhet, meghalhat. - Akkor miről beszélünk?
Karikó Katalint is említi, hogy Ő egész életében LABORBAN dolgozott és csak ELMÉLETBEN modellezte le az oltást!!!
EGYENLŐ ARÁNYBAN kellene tájékoztatni az oltás ELŐNYEIRŐL ÉS A HÁTRÁNYAIRÓL! - Nürnbergi bírósági határozat.
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