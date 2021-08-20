Самособирающиеся нанотехнологии оксида графена теперь также обнаружены в вакцине Pfizer: немецкое видео показывает самоорганизующиеся крапинки и формирование кристаллических сетей

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Посмотрите видео, особенно произходящее c 10 мин. 55 сек.!!!

"В подтверждение результатов исследования вакцины Moderna под микроскопом, о котором сообщают здесь американские исследователи-медики, в Интернете появилось видео с немецкими субтитрами, демонстрирующее капли вакцины Pfizer под микроскопом, которое было размещено на нескольких каналах Telegram и Youtube 10 августа 2021 года. Показывая поразительное скопление крошечных пятнышек светящихся твердых частиц, движущихся и формирующих сети друг с другом, а затем разрывающихся на сети кристаллизующихся и разветвляющихся антенно-подобных структур. Эти кристаллические образования удивительно похожи на кристаллические сети, образующиеся в слюне после вакцинации, как сообщается в отчете Словакии, в котором визуально анализируется то, что находится на мазках из носа, используемых в инвазивных тестах ПЦР, и демонстрируется эффект гидрогеля в слюне. Предполагалось, что гидрогель находится на масках и мазках, отображаемых при микроскопии или увеличении, на мобильных нанотрубках или нитях, пропитанных оксидом графена, что, по-видимому, объясняет формирование узорчатых антенно-подобных сетей. Информатор Pfizer Карен Кингстон сообщила, что пегилированные липиды, образующие биосферу липидной оболочки, в которой находятся частицы мРНК вакцин против COVID, содержат оксид графена. Несколько научных работ, включая эту, показывают, что оксид графена используется в генной терапии в качестве каркаса или платформы для доставки биомолекул, таких как мРНК, в клетки благодаря своей высокой электропроводности и способности проникать через клеточные мембраны. Кристаллические сети, образующиеся в телесных жидкостях после мРНК-вакцины и в самой вакцине, как показано на этом видео вакцины Pfizer, действительно выглядят как нано-высокочастотные антенны. Графеновые антенны существуют и изучались Манчестерским университетом, где находится Национальный институт графена и обширные исследования графена. Было показано, что жидкие кристаллы графена спонтанно образуются в присутствии внешнего магнитного поля. Было показано, что электрические поля изменяют кристаллическую структуру графена. Графен рассматривается как «технология, обеспечивающая 5G» такими производителями графена, как Grolltex, которые обращаются к теме «Будущее графена и 5G»: «Технологию 5G нельзя просто масштабировать по сравнению с предыдущими технологиями для удовлетворения требований высокоскоростной связи будущего - для этого нужна эффективная технология. Введите однослойный графен. К концу 2017 года исследовательская группа из Университета Чалмерса в Швеции разработала метод сочетания гибкости графена с обнаружением терагерцового диапазона, чтобы сделать возможным подключение к Интернету вещей (IoT) с помощью технологий с высокой пропускной способностью, доступных в 5G». Графен успешно взаимодействует с нейронами, и нейротехнологии на основе графена были и продолжают оставаться предметом интенсивных исследований. Однако, исследуя неистовую сеть нанокристаллов, образующих решетки и антенные фракталы в этом образце, возникают неотложные вопросы: может ли это происходить внутри вен, клеток и нейронов человеческого тела, когда частицы мРНК этих вакцин COVID? Завернутые в ПЭГилированные липиды и нанослой оксида графена попадают в организм человека? И каков будет результат? Смерть и инвалидность от вакцин ежедневно регистрируются в большом количестве в социальных сетях и в базах данных VAERS: это могут быть токсины в этих вакцинах или повреждение протеина".

Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta



