Cet ouvrage s’appuie essentiellement sur l’examen de clichés pris par les sondes spatiales dans le but de valider, ou non, l'hypothèse qu'une race de prédateurs cosmiques domine l’ensemble du Système solaire depuis des temps immémoriaux et que ces derniers nous gouvernent.MusiqueLicence AudiomachineRapturous BeautyVidéosSpaceengineVideos Dawn, Mission to the Asteroid BeltNASA's Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology