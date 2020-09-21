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PRÉDATEURS COSMIQUES
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22 views • September 21, 2020
https://www.andre-as.com/preacutedateurs-cosmiques.html
Cet ouvrage s’appuie essentiellement sur l’examen de clichés pris par les sondes spatiales dans le but de valider, ou non, l'hypothèse qu'une race de prédateurs cosmiques domine l’ensemble du Système solaire depuis des temps immémoriaux et que ces derniers nous gouvernent.
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Rapturous Beauty
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Spaceengine
Videos Dawn, Mission to the Asteroid Belt
NASA's Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology
Cet ouvrage s’appuie essentiellement sur l’examen de clichés pris par les sondes spatiales dans le but de valider, ou non, l'hypothèse qu'une race de prédateurs cosmiques domine l’ensemble du Système solaire depuis des temps immémoriaux et que ces derniers nous gouvernent.
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