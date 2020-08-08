Mr. V (67η) - ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, Η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ;_08_08_2020

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26 views • August 08, 2020





1) Καταγγελία (οδηγός επιβίωσης) 20χρονης ταξιδιώτριας από Θεσσαλονίκη στην Πάφο που αντιμετώπισε τη κοροϊδία, την ντροπή της εποχής μας και αποδείχθηκε ΛΙΟΝΤΑΡΙΝΑ ! (01:50)



2) ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου. Η προδοσία - παράδοση του Αιγαίου και η εξάλειψη του Καστελλόριζου... (16:28)



3) Η οικονομική καταστροφή του Πόρου Αττικής… (22:31)



4) Ο πρόεδρος της Γκάνα καταγγέλλει την σκόπιμη διάλυση των εθνικών οικονομιών... (24:01)



5) Όποιος αμφισβητεί τον κοροϊδοιό διατρέχει κίνδυνο σύλληψης… Μη φοβάστε, υπάρχει λύση !! (25:38)



6) Η επέτειος της 4η Αυγούστου 1936 ... (26:20)



7) Δημόσιες καταγγελίες του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο περί δωροδοκίας ηγετών κρατών για να κλειδώσουν τη χώρα τους και να καταστρέψουν τις εθνικές οικονομίες !! ( Η προτελευταία πρόβα της νέας τάξης πριν μας παρουσιάσουν την ... παγκόσμια διακυβέρνηση) (27:51)



8) Σύσσωμη η αμερικάνικη πρεσβεία στη τουρκία επισκέφτηκε την Αγία Σοφία για να καμαρώσουν την … μετατροπή της σε τζαμί ! (30:28)



9) Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος αρχηγός της ΜΙ6 ( βρετανική μυστική υπηρεσία εξωτερικού ) ο οποίος τυγχάνει να είναι και τουρκομαθής …(31:33)



10) “Έφυγε” ο Άλαν Πάρκερ, ο σκηνοθέτης του “Εξπρές του Μεσονυχτίου”. Για χρόνια δεν προβάλλονταν η ταινία στην Ελλάδα... (33:16)



11) Η Γερμανία σε έξι μήνες ( 01/2020 - 06/2020 ) προέβη σε αγορά σε ράβδους χρυσού και χρυσά νομίσματα συνολικού βάρους 83,5 τόνων !! 100% αύξηση σε σχέση με τη περσινή χρονιά... (34:45)



12) Στις 28/08/2003 ξεπούλησε (δώρισε) 20 τόνους χρυσό ο Ααρόν Αβουρί ( κώστας σημίτης ) και ο Νικόλαος γκαργκάνας ( ο τότε διοικητής της Τράπεζας της “Ελλάδας” ) (35:56)



13) Διαδήλωση 800.000 Γερμανών πολιτών στο Βερολίνο κατά του ψευδοιού ΔΙΧΩΣ ΜΑΣΚΕΣ (36:51)



14) Ο Ρόμπερτ, αδερφός του Ντόναλτ Τραμπ, δήλωσε πως πίσω από τον ιό είναι το ίδρυμα “Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς” και προανήγγειλε την προφυλάκισή τους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας…(37:23)



15) Συναυλία στις 25/07 ( μια ημέρα μετά τη πρώτη ισλαμική προσευχή εντός της Αγίας Σοφίας ) στο Πήλιο Μαγνησίας σε ήχους... οθωμανικής μουσικής υπό την αιγίδα και χρηματοδότηση του “ελληνικού” υπουργείου πολιτισμού !! (38:35)



16) Θερμή συμπαράσταση στην απόφαση ερντογάν έσπευσε να δώσει ο Παλαιστίνιος ηγέτης Μαχμούντ Αμπάς !! (40:52)



17) Η “Αγία Σοφιά”, το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Α.Ε.Κ στην Ν. Φιλαδέλφεια, θα μετονομαστεί σε “ΟΠΑΠ Αρένα” !! (41:35)



18) Ενόχληση των τούρκων για τη μεγάλη αποβίβαση Αμερικάνικων στρατιωτικών δυνάμεων στον λιμένα της Αλεξανδρουπόλεως … (43:33)



19) Επιστολή του Σωτήρη Τζούμα στον “πρωθυπουργό” της Ελλάδος περί της επιστροφής των θησαυρών και λοιπών κειμηλίων της Ιεράς Μονής Παναγίας Εικοσιφοινίσσης μετά την υφαρπαγή τους ( Μεγάλη Δευτέρα 27 Μαρτίου 1917 ) κατά τη Β’ βουλγάρικη κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας ( 1916-1918 )… (44:27)



20) Διαδήλωση - διαμαρτυρία των Πόντιων της Ροδόπης σε συνεργασία με την πρωτοβουλία πολιτών και πατριωτικές κινήσεις του ιδίου Νομού την ημέρα της βεβήλωσης της Αγίας Σοφίας. Αποτροπή προ του προξενείου... (24/7/2020) (46:15)



Β) Ευχαριστίες συμπαραστατών, ομοϊδεατών… (1:04:19)



Γ) Εθνικοί Φύλακες



1) Προσφορά αίματος σε καρκινοπαθή συμπατριώτη μας (Κωδικός Αιμοδοσίας Εθνικών Φυλάκων 15059) (47:18)



2) Στο Ασκληπιείο της Βούλας διαπιστώθηκε προσπάθεια αποτροπής πίστωσης φιάλης αίματος προς τους Εθνικούς Φύλακες...(47:59)



3) Συνεργασία των Εθνικών Φυλακών με τη γνωστή αμερικάνικη ιστοσελίδα



4) Έναρξη αλληλογραφίας με τον πρόεδρο της Αμερικής και τον πρόεδρο της Ρωσίας !! (49:35)



5) Εθνικό Ταμείου Ελληνισμού, Ταμείο Εθνικής Αμύνης και Ταμείο Εθνικής Παιδείας (50:32)



6) Πρόταση δημιουργίας τηλεπαιγνίου ερωτήσεων με ιστορικά και εθνικά θέματα (51:12)



7) Κάνε την εγγραφή σου ΣΗΜΕΡΑ (53:28)



Δ) Ερωτήσεις εκπομπής :



1) Πολλοί ρωτούν γιατί η UNESCO κωφεύει για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί ; Ποια η σχέση του Κατάρ με τον συγκεκριμένο οργανισμό ; (53:58)



2) Διακομματική “κυνοβουλευτική” επιτροπή για τη ανάπτυξη – παράδοση ( ; ) της Θράκη μας. Ποια βλαστάρια του πολιτικού “μας” κόσμου απαρτίζουν την συγκεκριμένη επιτροπή ; (56:00)



3) Ποια χώρα αποφάσισε, και μάλιστα με δικαστική απόφαση, να μετατρέψει μεγάλο και παλαιό τζαμί της ; Ερώτηση προς “ πρωθυπουργό ” Ελλάδας και υπουργό (α)παιδείας… (1:01:42)



4) Ποια σημαντική εξέλιξη που αφορά την πολύπαθη Ελληνική Ομογένεια μας στις ΗΠΑ προκαλεί τεράστια ερωτηματικά και λύπη ; Είναι ενημερωμένη η Ομογένεια μας ; (1:05:46)



5) Μπορούμε να απαριθμήσουμε ποια τα αδιάσειστα επιχειρήματα κατά της κατασκευής του τζαμιού στο Βοτανικό, πόσο μάλλον της ολέθριας λειτουργίας του, τα οποία όμως υποκριτικότατα προσπερνά όχι μόνο η παρούσα αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση (τ)σύριζα ; (1:09:37)



6) Ποιο είναι το νέο δώρο της υπουργού ( α )παιδείας προς τους μουσουλμάνους της χώρας μας μετά από το 1.000.000 € προς το τζαμί του Βοτανικού ; (1:14:53)



Ε) Απόφθεγμα εκπομπής



“Όταν η αδικία γίνεται νόμος, η αντίσταση γίνεται καθήκον”



Αμφιβόλου πατρότητας... Α) Ειδήσεις1) Καταγγελία (οδηγός επιβίωσης) 20χρονης ταξιδιώτριας από Θεσσαλονίκη στην Πάφο που αντιμετώπισε τη κοροϊδία, την ντροπή της εποχής μας και αποδείχθηκε ΛΙΟΝΤΑΡΙΝΑ ! (01:50)2) ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου. Η προδοσία - παράδοση του Αιγαίου και η εξάλειψη του Καστελλόριζου... (16:28)3) Η οικονομική καταστροφή του Πόρου Αττικής… (22:31)4) Ο πρόεδρος της Γκάνα καταγγέλλει την σκόπιμη διάλυση των εθνικών οικονομιών... (24:01)5) Όποιος αμφισβητεί τον κοροϊδοιό διατρέχει κίνδυνο σύλληψης… Μη φοβάστε, υπάρχει λύση !! (25:38)6) Η επέτειος της 4η Αυγούστου 1936 ... (26:20)7) Δημόσιες καταγγελίες του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο περί δωροδοκίας ηγετών κρατών για να κλειδώσουν τη χώρα τους και να καταστρέψουν τις εθνικές οικονομίες !! ( Η προτελευταία πρόβα της νέας τάξης πριν μας παρουσιάσουν την ... παγκόσμια διακυβέρνηση) (27:51)8) Σύσσωμη η αμερικάνικη πρεσβεία στη τουρκία επισκέφτηκε την Αγία Σοφία για να καμαρώσουν την … μετατροπή της σε τζαμί ! (30:28)9) Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος αρχηγός της ΜΙ6 ( βρετανική μυστική υπηρεσία εξωτερικού ) ο οποίος τυγχάνει να είναι και τουρκομαθής …(31:33)10) “Έφυγε” ο Άλαν Πάρκερ, ο σκηνοθέτης του “Εξπρές του Μεσονυχτίου”. Για χρόνια δεν προβάλλονταν η ταινία στην Ελλάδα... (33:16)11) Η Γερμανία σε έξι μήνες ( 01/2020 - 06/2020 ) προέβη σε αγορά σε ράβδους χρυσού και χρυσά νομίσματα συνολικού βάρους 83,5 τόνων !! 100% αύξηση σε σχέση με τη περσινή χρονιά... (34:45)12) Στις 28/08/2003 ξεπούλησε (δώρισε) 20 τόνους χρυσό ο Ααρόν Αβουρί ( κώστας σημίτης ) και ο Νικόλαος γκαργκάνας ( ο τότε διοικητής της Τράπεζας της “Ελλάδας” ) (35:56)13) Διαδήλωση 800.000 Γερμανών πολιτών στο Βερολίνο κατά του ψευδοιού ΔΙΧΩΣ ΜΑΣΚΕΣ (36:51)14) Ο Ρόμπερτ, αδερφός του Ντόναλτ Τραμπ, δήλωσε πως πίσω από τον ιό είναι το ίδρυμα “Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς” και προανήγγειλε την προφυλάκισή τους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας…(37:23)15) Συναυλία στις 25/07 ( μια ημέρα μετά τη πρώτη ισλαμική προσευχή εντός της Αγίας Σοφίας ) στο Πήλιο Μαγνησίας σε ήχους... οθωμανικής μουσικής υπό την αιγίδα και χρηματοδότηση του “ελληνικού” υπουργείου πολιτισμού !! (38:35)16) Θερμή συμπαράσταση στην απόφαση ερντογάν έσπευσε να δώσει ο Παλαιστίνιος ηγέτης Μαχμούντ Αμπάς !! (40:52)17) Η “Αγία Σοφιά”, το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Α.Ε.Κ στην Ν. Φιλαδέλφεια, θα μετονομαστεί σε “ΟΠΑΠ Αρένα” !! (41:35)18) Ενόχληση των τούρκων για τη μεγάλη αποβίβαση Αμερικάνικων στρατιωτικών δυνάμεων στον λιμένα της Αλεξανδρουπόλεως … (43:33)19) Επιστολή του Σωτήρη Τζούμα στον “πρωθυπουργό” της Ελλάδος περί της επιστροφής των θησαυρών και λοιπών κειμηλίων της Ιεράς Μονής Παναγίας Εικοσιφοινίσσης μετά την υφαρπαγή τους ( Μεγάλη Δευτέρα 27 Μαρτίου 1917 ) κατά τη Β’ βουλγάρικη κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας ( 1916-1918 )… (44:27)20) Διαδήλωση - διαμαρτυρία των Πόντιων της Ροδόπης σε συνεργασία με την πρωτοβουλία πολιτών και πατριωτικές κινήσεις του ιδίου Νομού την ημέρα της βεβήλωσης της Αγίας Σοφίας. Αποτροπή προ του προξενείου... (24/7/2020) (46:15)Β) Ευχαριστίες συμπαραστατών, ομοϊδεατών… (1:04:19)Γ) Εθνικοί Φύλακες1) Προσφορά αίματος σε καρκινοπαθή συμπατριώτη μας (Κωδικός Αιμοδοσίας Εθνικών Φυλάκων 15059) (47:18)2) Στο Ασκληπιείο της Βούλας διαπιστώθηκε προσπάθεια αποτροπής πίστωσης φιάλης αίματος προς τους Εθνικούς Φύλακες...(47:59)3) Συνεργασία των Εθνικών Φυλακών με τη γνωστή αμερικάνικη ιστοσελίδα https://beforeitsnews.com (49:05)4) Έναρξη αλληλογραφίας με τον πρόεδρο της Αμερικής και τον πρόεδρο της Ρωσίας !! (49:35)5) Εθνικό Ταμείου Ελληνισμού, Ταμείο Εθνικής Αμύνης και Ταμείο Εθνικής Παιδείας (50:32)6) Πρόταση δημιουργίας τηλεπαιγνίου ερωτήσεων με ιστορικά και εθνικά θέματα (51:12)7) Κάνε την εγγραφή σου ΣΗΜΕΡΑ (53:28)Δ) Ερωτήσεις εκπομπής :1) Πολλοί ρωτούν γιατί η UNESCO κωφεύει για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί ; Ποια η σχέση του Κατάρ με τον συγκεκριμένο οργανισμό ; (53:58)2) Διακομματική “κυνοβουλευτική” επιτροπή για τη ανάπτυξη – παράδοση ( ; ) της Θράκη μας. Ποια βλαστάρια του πολιτικού “μας” κόσμου απαρτίζουν την συγκεκριμένη επιτροπή ; (56:00)3) Ποια χώρα αποφάσισε, και μάλιστα με δικαστική απόφαση, να μετατρέψει μεγάλο και παλαιό τζαμί της ; Ερώτηση προς “ πρωθυπουργό ” Ελλάδας και υπουργό (α)παιδείας… (1:01:42)4) Ποια σημαντική εξέλιξη που αφορά την πολύπαθη Ελληνική Ομογένεια μας στις ΗΠΑ προκαλεί τεράστια ερωτηματικά και λύπη ; Είναι ενημερωμένη η Ομογένεια μας ; (1:05:46)5) Μπορούμε να απαριθμήσουμε ποια τα αδιάσειστα επιχειρήματα κατά της κατασκευής του τζαμιού στο Βοτανικό, πόσο μάλλον της ολέθριας λειτουργίας του, τα οποία όμως υποκριτικότατα προσπερνά όχι μόνο η παρούσα αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση (τ)σύριζα ; (1:09:37)6) Ποιο είναι το νέο δώρο της υπουργού ( α )παιδείας προς τους μουσουλμάνους της χώρας μας μετά από το 1.000.000 € προς το τζαμί του Βοτανικού ; (1:14:53)Ε) Απόφθεγμα εκπομπής“Όταν η αδικία γίνεται νόμος, η αντίσταση γίνεται καθήκον”Αμφιβόλου πατρότητας... Keywords politicsindependent newsalternative newsbroadcastgreecehellashellenismmr vodysseia tvnational guardsmr vasilleiadisspecial news bulletinnews releases

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