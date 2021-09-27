Le Pass Vert va à l’encontre de nos droits et ne cherche qu'à forcer la vaccination

URGENT ! Pour le bien de tous, faites la plus large diffusion de ces vidéos, auprès de votre famille et de vos connaissances, car nous sommes en danger soumis à une tyrannie médico-sociale qui cherche à mettre fin à l'humanité.Mario Giordano, journaliste, essayiste et présentateur de télévision italien, remet en question le pass vert. Il parle des contradictions qui existent en Italie avec l'obligation de le présenter, puisque les personnes vaccinées infectées sont plus mal loties que les autres.Il dénonce également l'obligation de se faire vacciner de manière sournoise et déguisée et le fait qu’il ne soit pas permis d'accéder au travail ou de jouir des droits civils sans le vaccin ; tous sauf les députés qui peuvent faire ce qu'ils veulent, donc ce système de Pass Vert est un système de discrimination, éliminant les droits fondamentaux, ancestraux, qui sont la base de la République.Source vidéo : Alcyon Pléiades Conseillé