В поддержку Березина Константина

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30.04.2019 я получил отказ в предоставлении политического убежища в Австрии.
Подпись: для директора Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища реферал нуZбаумер.
В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима.
В подобной же ситуации оказались иностранцы, вставшие на защиту Украины и политические беженцы из России, открыто выступившие против путинской власти.