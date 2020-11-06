© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΡΩΜΙΟΣ!
Follow
2
Download MP3
Share
Report
122 views • November 06, 2020
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΡΩΜΙΟΣ!
ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΤΑΤΖΗ για να κατανοήσετε τι σημαίνει ΡΩΜΙΟΣ
ώστε να μπορείτε ν'απαντήσετε στα παγανιστικά σκουπίδια
που ισχυρίζονται ότι όσοι είμαστε Χριστιανοί απορρίπτουμε τον Ελληνισμό και είμαστε Εβραίοι...ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ & ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΟΠΩΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗ ΠΟΥ ΘΕΟΠΟΙΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΗΜΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ!
ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΤΑΤΖΗ για να κατανοήσετε τι σημαίνει ΡΩΜΙΟΣ
ώστε να μπορείτε ν'απαντήσετε στα παγανιστικά σκουπίδια
που ισχυρίζονται ότι όσοι είμαστε Χριστιανοί απορρίπτουμε τον Ελληνισμό και είμαστε Εβραίοι...ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ & ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΟΠΩΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗ ΠΟΥ ΘΕΟΠΟΙΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΗΜΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.