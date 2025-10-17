Posee el Futuro - destacado de la entrevista 2

Mike Adams y Matt Kim analizan el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, destacando el reciente lanzamiento de un modelo gratuito de IA por parte de Adams, que supera a ChatGPT y Grok, desarrollado con una inversión de 2 millones de dólares. Ambos enfatizan la importancia de que las personas utilicen la IA para aumentar su productividad, prediciendo una brecha de riqueza significativa debido a la eficiencia de esta tecnología. Kim sostiene que la IA debe ser una herramienta de empoderamiento y no de control, y critica su posible uso como arma por parte de los gobiernos. También abordan la importancia de la privacidad, recomendando el uso de VPNs y criptomonedas centradas en la privacidad, como Zcash y Freedom Dollar.

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home