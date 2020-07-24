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Videoboodschap huisarts Rob Elens voor Malievelddemo
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3 views • July 24, 2020
Rob Elens, 26 juni 2020
Ook Elens maakte een videoboodschap in Blue Tiger Studio waarin hij de (schandalige) feiten over het verboden medicijn HCQ+zink nog even opsomt.
Zie ook het opzienbarende artikel van ZelfzorgCovid19.nl:
https://zelfzorgcovid19.nl/gevaren-remapcap-hcq-onderzoek-mogelijk-nog-groter-dan-solidarity-en-recovery-onderzoek/
Blue Tiger Studio
https://www.youtube.com/channel/UCuwWXfh9Dk5OD6sdzSOcYiQ
https://www.deblauwetijger.com/
Ook Elens maakte een videoboodschap in Blue Tiger Studio waarin hij de (schandalige) feiten over het verboden medicijn HCQ+zink nog even opsomt.
Zie ook het opzienbarende artikel van ZelfzorgCovid19.nl:
https://zelfzorgcovid19.nl/gevaren-remapcap-hcq-onderzoek-mogelijk-nog-groter-dan-solidarity-en-recovery-onderzoek/
Blue Tiger Studio
https://www.youtube.com/channel/UCuwWXfh9Dk5OD6sdzSOcYiQ
https://www.deblauwetijger.com/
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