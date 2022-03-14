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METEORITO en Andes CHILENOS explotan Volcanes Placa Agrieta Malvinas+Patagonia desaparecen
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14 views • March 14, 2022
La paz del Senõr Jesus,
Este canal no tiene fines de lucro y no tiene anuncios.
Entre en mi canal y seleccione la lista de reproducción (playlist) con todos los videos en español. Este é o segundo
El Señor Dios me pidió grabar vídeos con las cartas
que Él me dictó, en el idioma español.
Las cartas detallan los eventos de apocalipsis a sus siervos, que están muy cerca de suceder.
Ciertamente el Señor DIOS no hará nada, sin haber revelado su secreto a sus siervos, los profetas.
Amós 3: 7
La finalidad es que oren y ayunen por sí, por su familia, por todos los hermanos suplicando por liberación
y para que se preparen.
Y especialmente oren y ayuden por lo que están en las áreas de peligro y necesitarán salir.
El Señor Jeohwah (Yahwh) Dios le pide que usted observe sus mandamientos y busque a Él y la santificación.
Assistan todos los videos en espanhol y leer todas las letras.
Todas las cartas em espanhol están por escrito en lo Blog:
waytothelord.wordpress.com en vários articulos
e-mail: [email protected]
y en portugues no blog: maiorehdeus.blogspot.com.
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Amós 3: 7
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y para que se preparen.
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