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THE CIA ARE ENEMIES OF THE CITIZENS OF THE UNITED STATES OF AMERICA - ABSOLUTE PROOF OF TREASON THEY COORDINATED THE ATTACK ON U.S. - NOW IT IS TIME TO ELIMINATE THE CIA
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DOWNLOAD YOUR OWN PRIVATE PORTRAIT OF COMRADE BIDEN AND COMRADE ALIEN
https://mega.nz/folder/vwUC1BzI#JbFzS64ZguGnvnpEcRRpZA
THE CIA ARE TRAITORS AND MUST BE SHREDDED
LISTEN TO PATRIOT MIKE LINDELL
LET s LOOK AT THE MISSION STATEMENT OF THE TRAITORS
“ PRE-EMEPT “ MEANS AID AND ABET THE CCP.
Mission Statement
CIA (Central Intelligence Agency) Mission and Vision Statements Analysis
November 30, 2019
CIA mission statement is “preempt threats and further US national security objectives by collecting intelligence that matters, producing objective all-source analysis, conducting effective covert action as directed by the President, and safeguarding the secrets that help keep our Nation safe.” It has the outlined components:
Squashing threats through intelligence
Keeping America safe
THE CIA ATTACKED THE U.S. USING TAX PAYER FUNDED HAMMER AND SCORECARD - SOLD TO CHINA BY ABSOLUTE TRAITORS OSAMA OBAMA, CCP BIDEN; CIA AND FBI.
THE CIA COORDINATED 65 COUNTRIES TO ATTACK THE US ELECTIONS FROM A DOZEN ILLEGAL FOREIGN-BASED SERVER FARMS; LET BY GINA HASPELL – STILL ALIVE; TO LEONARDO Co. AND USE OF ITALY s LEONARDO SATELLITE; TO U.S. ITALIIAN AMBASSADOR- LEWIS EISEBERG; M I 5 AND M I 6; TO THE SALE BY COMEY AND BRENNAN OF DOMINION MACHINES TO CHINA. TO ZUCKERBERG GIFTING TO CHINA $ 500 MIL FOR DOMINION FRAUDMATIC MACHINES; FAKE BALLOT DROP BOXES; TO THE CIA CCP IMPORTED BALLOTS; THE SALE OF COVID-1 AND COVID-2 ( SARS ) BY BIDEN AND OBAMA AND CIA FOR $ 1.5 BILLION TO ATTACK THE UNITED STATES AT THE 7th U N MILITARY GAMES HELD IN THE PENTAGON JCS ARRANGED ATTACK ON OCTOBER 8, 2019
THE FBI AND CIA MUST BE ELIMINATED BY PATRIOTS AND NO ONE ELSE.
1. STOP REFERRING TO BIDEN AS PRESIDENT - HE AND THE ALIEN ARE IMPOSTORS; REVOLUTION I I AND CIVIL WAR I I WILL RESTORE THE ELECTED No 46 TRUMP; ELECTED IN A MASSIVE LANDSLIDE. DONALD J. TRUMP I S T H E 46th PRESIDENT OF THE UNITED STATES. PUT HIS PICTURE UP IN EVERY OFFICE, GUN STORE, U.S. SMALL BUSINESS; EVERY U.S. EMBASSY; EVERY MILITARY BASE; EVERY AIR CRAFT; AND EVERY BOAT IN THE UNITED STATES OF AMERICA. PUT TRUMP IN EVERY VIDEO – No. 46
2. STOP BUYING ANYTHING MADE CHINA, ENGLAND, OR UK; AUSTRALIA OR CANADA, ITALY.
3. STOP ACCEPTING ANY MAIL FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - MARK RETURN TO CCP Central Intelligence Agency Washington, DC 20505.
6. STOP PAYING FEDERAL INCOME TAXES ON ANYTHING ! - UNTIL THE FBI AND CIA ARE ELIMINATED.
CISA M U S T B E ELIMINATED - IT IS AS COMPROMISED AS THE FBI, ATF, AND CIA; BUT PROBABLY NOT AS COMPROMISED AS THE U S ARMY AND THE CRIMINAL JOINT CHIEFS OF STAFF WHO ORGANIZED WITH THE CIA THE OCTOBER 18, 2019 CORONA ATTACK ON U.S. AND WORLD.
DHS CISA FAILED; IT FAILED BECAUSE KREBS AND CISA AIDED AND ABETTED THE CRIMINAL ELECTION FRAUD OF THE CIA; TRAITOR GOVERNORS; SENATORS; AND CONGRESS.
7. ORGANIZE YOUR STATE TO SECEDE FROM THE UNION AND ELIMINATE THIS FEDERAL GOVERNMENT; TIME TO ABOLISH CONGRESS, SENATE, PENTAGON, CIA, FBI, DHS, FDA, CDC, NIH, NIAID, AND HHS. - ENEMY COMBATANTS OF THE PEOPLE.
8. JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE; 3,300 COUNTY OFFENSIVE RESISTANCE FORCE
9. IGNORE THE FBI AND ATF
10. POST YOUR BUSINESS AND HOME NO TRESPASSING TO ALL U.S. GOVERNMENT OFFICALS OR AGENTS
IF FEMA, FBI OR ATF COME TO YOUR PROPERTY - ASSUME THEY ARE COMING TO KILL YOUR FAMILY. THEY ARE A LETHAL THREAT.
CALL THE SHERIFF AND TELL THEM ARMED TRESPASSERS ARE ON YOUR PROPERTY. ONE PHONE CALL AND DO NOT STAY ON THE LINE; YOUR HANDS AND MIND NEED TO NEUTRALIZE THE THREAT. TRAIN YOUR CHILDREN TO KNOW WHAT THE ENEMY LOOKS LIKE AND HOW TO EFFECTIVELY KILL THIS THREAT. TRAIN THEM HOW TO SHOOT AR-15, SHOTGUNS AND PISTOLS FROM AN EARLY AGE…. 7. THIS REVOLUTION WILL LAST 20 YEARS AND THEY MUST BE WELL TRAINED TO KILL THE ENEMY; WHETHER THEY ARE WEARING THE UNIFORM OF THE U.N., U.S. ARMY ( WARPSPEED ), FBI, ATF, CIA, OR DHS. ELECTION FRAUD WAS NOT STOPPED BY ANY OF THEM.
THE CIA ARE COMPROMISED AND OWNED BY THE CHINESE COMMUNIST PARTY AND SHOULD BE TREATED AS ANY ENEMY COMBATANTS. THEY DO NOT WORK FOR THE UNITED STATES - THEY WORK FOR COMMUNIST COUNTRIES – FUCKING TRAITORS.
YOU WOULD KILL U N TROOPS ON U.S. SOIL; YOU WOULD KILL CHINESE AND RUSSIAN INVADERS ON U.S. SOIL; PATRIOTS - YOU LOOK AT THE CIA, FBI, AND DEPARTMENT OF JUSTICE AS ENEMY COMBATANTS FROM NOVEMBER 3, 2020 AND FORWARD. THESE ARE COMPROMISED CHINESE COMMUNIST COLLABORATORS AND SYMPATHIZERS TO BE TREATED AS THE ENEMY. WHEN THEY TRY TO SPEAK - THEY ONLY SPEAK ON BEHALF OF CCP Xi
IF THE ENEMY SAYS ANYTHING - IGNORE IT IF THE ENEMY WRITES AN EXECUTIVE ORDER – IGNORE IT.
FAUCI, NIH, NIAID, U.S. ARMY Ft DETRICK, CDC, FDA A R E ALL ENEMIES OF THE UNITED STATES CITIZENS. THIS IS REVOLUTION THIS IS CIVIL WAR THE PATRIOTS vs THE DEMOCRAT COMMUNIST NAZI PARTY AND CCP CONTROLLED AGENCIES WITH S E S TRAITORS EMBEDDED -
https://mega.nz/folder/vwUC1BzI#JbFzS64ZguGnvnpEcRRpZA
THE CIA ARE TRAITORS AND MUST BE SHREDDED
LISTEN TO PATRIOT MIKE LINDELL
LET s LOOK AT THE MISSION STATEMENT OF THE TRAITORS
“ PRE-EMEPT “ MEANS AID AND ABET THE CCP.
Mission Statement
CIA (Central Intelligence Agency) Mission and Vision Statements Analysis
November 30, 2019
CIA mission statement is “preempt threats and further US national security objectives by collecting intelligence that matters, producing objective all-source analysis, conducting effective covert action as directed by the President, and safeguarding the secrets that help keep our Nation safe.” It has the outlined components:
Squashing threats through intelligence
Keeping America safe
THE CIA ATTACKED THE U.S. USING TAX PAYER FUNDED HAMMER AND SCORECARD - SOLD TO CHINA BY ABSOLUTE TRAITORS OSAMA OBAMA, CCP BIDEN; CIA AND FBI.
THE CIA COORDINATED 65 COUNTRIES TO ATTACK THE US ELECTIONS FROM A DOZEN ILLEGAL FOREIGN-BASED SERVER FARMS; LET BY GINA HASPELL – STILL ALIVE; TO LEONARDO Co. AND USE OF ITALY s LEONARDO SATELLITE; TO U.S. ITALIIAN AMBASSADOR- LEWIS EISEBERG; M I 5 AND M I 6; TO THE SALE BY COMEY AND BRENNAN OF DOMINION MACHINES TO CHINA. TO ZUCKERBERG GIFTING TO CHINA $ 500 MIL FOR DOMINION FRAUDMATIC MACHINES; FAKE BALLOT DROP BOXES; TO THE CIA CCP IMPORTED BALLOTS; THE SALE OF COVID-1 AND COVID-2 ( SARS ) BY BIDEN AND OBAMA AND CIA FOR $ 1.5 BILLION TO ATTACK THE UNITED STATES AT THE 7th U N MILITARY GAMES HELD IN THE PENTAGON JCS ARRANGED ATTACK ON OCTOBER 8, 2019
THE FBI AND CIA MUST BE ELIMINATED BY PATRIOTS AND NO ONE ELSE.
1. STOP REFERRING TO BIDEN AS PRESIDENT - HE AND THE ALIEN ARE IMPOSTORS; REVOLUTION I I AND CIVIL WAR I I WILL RESTORE THE ELECTED No 46 TRUMP; ELECTED IN A MASSIVE LANDSLIDE. DONALD J. TRUMP I S T H E 46th PRESIDENT OF THE UNITED STATES. PUT HIS PICTURE UP IN EVERY OFFICE, GUN STORE, U.S. SMALL BUSINESS; EVERY U.S. EMBASSY; EVERY MILITARY BASE; EVERY AIR CRAFT; AND EVERY BOAT IN THE UNITED STATES OF AMERICA. PUT TRUMP IN EVERY VIDEO – No. 46
2. STOP BUYING ANYTHING MADE CHINA, ENGLAND, OR UK; AUSTRALIA OR CANADA, ITALY.
3. STOP ACCEPTING ANY MAIL FROM THE FEDERAL GOVERNMENT - MARK RETURN TO CCP Central Intelligence Agency Washington, DC 20505.
6. STOP PAYING FEDERAL INCOME TAXES ON ANYTHING ! - UNTIL THE FBI AND CIA ARE ELIMINATED.
CISA M U S T B E ELIMINATED - IT IS AS COMPROMISED AS THE FBI, ATF, AND CIA; BUT PROBABLY NOT AS COMPROMISED AS THE U S ARMY AND THE CRIMINAL JOINT CHIEFS OF STAFF WHO ORGANIZED WITH THE CIA THE OCTOBER 18, 2019 CORONA ATTACK ON U.S. AND WORLD.
DHS CISA FAILED; IT FAILED BECAUSE KREBS AND CISA AIDED AND ABETTED THE CRIMINAL ELECTION FRAUD OF THE CIA; TRAITOR GOVERNORS; SENATORS; AND CONGRESS.
7. ORGANIZE YOUR STATE TO SECEDE FROM THE UNION AND ELIMINATE THIS FEDERAL GOVERNMENT; TIME TO ABOLISH CONGRESS, SENATE, PENTAGON, CIA, FBI, DHS, FDA, CDC, NIH, NIAID, AND HHS. - ENEMY COMBATANTS OF THE PEOPLE.
8. JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE; 3,300 COUNTY OFFENSIVE RESISTANCE FORCE
9. IGNORE THE FBI AND ATF
10. POST YOUR BUSINESS AND HOME NO TRESPASSING TO ALL U.S. GOVERNMENT OFFICALS OR AGENTS
IF FEMA, FBI OR ATF COME TO YOUR PROPERTY - ASSUME THEY ARE COMING TO KILL YOUR FAMILY. THEY ARE A LETHAL THREAT.
CALL THE SHERIFF AND TELL THEM ARMED TRESPASSERS ARE ON YOUR PROPERTY. ONE PHONE CALL AND DO NOT STAY ON THE LINE; YOUR HANDS AND MIND NEED TO NEUTRALIZE THE THREAT. TRAIN YOUR CHILDREN TO KNOW WHAT THE ENEMY LOOKS LIKE AND HOW TO EFFECTIVELY KILL THIS THREAT. TRAIN THEM HOW TO SHOOT AR-15, SHOTGUNS AND PISTOLS FROM AN EARLY AGE…. 7. THIS REVOLUTION WILL LAST 20 YEARS AND THEY MUST BE WELL TRAINED TO KILL THE ENEMY; WHETHER THEY ARE WEARING THE UNIFORM OF THE U.N., U.S. ARMY ( WARPSPEED ), FBI, ATF, CIA, OR DHS. ELECTION FRAUD WAS NOT STOPPED BY ANY OF THEM.
THE CIA ARE COMPROMISED AND OWNED BY THE CHINESE COMMUNIST PARTY AND SHOULD BE TREATED AS ANY ENEMY COMBATANTS. THEY DO NOT WORK FOR THE UNITED STATES - THEY WORK FOR COMMUNIST COUNTRIES – FUCKING TRAITORS.
YOU WOULD KILL U N TROOPS ON U.S. SOIL; YOU WOULD KILL CHINESE AND RUSSIAN INVADERS ON U.S. SOIL; PATRIOTS - YOU LOOK AT THE CIA, FBI, AND DEPARTMENT OF JUSTICE AS ENEMY COMBATANTS FROM NOVEMBER 3, 2020 AND FORWARD. THESE ARE COMPROMISED CHINESE COMMUNIST COLLABORATORS AND SYMPATHIZERS TO BE TREATED AS THE ENEMY. WHEN THEY TRY TO SPEAK - THEY ONLY SPEAK ON BEHALF OF CCP Xi
IF THE ENEMY SAYS ANYTHING - IGNORE IT IF THE ENEMY WRITES AN EXECUTIVE ORDER – IGNORE IT.
FAUCI, NIH, NIAID, U.S. ARMY Ft DETRICK, CDC, FDA A R E ALL ENEMIES OF THE UNITED STATES CITIZENS. THIS IS REVOLUTION THIS IS CIVIL WAR THE PATRIOTS vs THE DEMOCRAT COMMUNIST NAZI PARTY AND CCP CONTROLLED AGENCIES WITH S E S TRAITORS EMBEDDED -
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