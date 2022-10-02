Falsche "Anarchisten"

In diesem speziellen Vortrag, der ursprünglich auf der S.E.E.D. 4 Growth Conference gehalten wurde, analysiert Mark Passio die vielen falschen Formen des so genannten "Anarchismus". Mark geht dann tiefer auf die psychologischen Denkfehler dieser falschen "Anarchisten" ein und enthüllt die vielen religiösen Gedankenformen, die sie von einem genauen Verständnis der ursächlichen Faktoren für den gegenwärtigen Zustand der Versklavung der Menschheit zurückhalten. Diese Präsentation wird den Zuschauern helfen zu verstehen, warum so viele falsche Formen des "Anarchismus" existieren und wie man nicht authentische "Anarchisten" von den echten unterscheiden kann.

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