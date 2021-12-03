HNMDA Het nieuws maar dan anders LIVE 02-12-2021 : Het vertrouwen vervalt in het Instortende kaartenhuis

De Laatste Tijd 8 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

21 views • December 03, 2021



Een stukje uitleg over het nieuws.

Wat er Wel en JUIST niet gezegd word.

Info die in niet ziet in de mainstream media.



Kijk deel en kijk samen !!!



meedoen :

(Account maken bij vk of twitch lid worden van de groep)

Kijken :

www.hetnieuwsmaardananders.nl



Geef je mening, op de website,

op telegram of op VK.com.

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meedoen :

www.hetnieuwsmaardananders.nl

vk.com/hnmda

twitch.tv/hnmda



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Geef je mening, op de website,

op telegram of op VK.com.

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tot zo...



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BitChute: Het nieuws maar dan andersEen stukje uitleg over het nieuws.Wat er Wel en JUIST niet gezegd word.Info die in niet ziet in de mainstream media.Kijk deel en kijk samen !!!meedoen :(Account maken bij vk of twitch lid worden van de groep)Kijken :www.hetnieuwsmaardananders.nlGeef je mening, op de website,op telegram of op VK.com.Donaties zijn welkom!!meedoen :www.hetnieuwsmaardananders.nlvk.com/hnmdatwitch.tv/hnmda— #hnmda #hetnieuwsmaardananders —@Hetnieuwsmaardananders @HNMDAGeef je mening, op de website,op telegram of op VK.com.Donaties zijn welkom!!https://t.me//HNMDA_ALLhttps://t.me/HNMDA_ARTtot zo...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------► VOLG ONS HIER:BitChute: https://www.bitchute.com/channel/delaatstetijd | VriendenPlek: https://vriendenplek.nl/delaatstetijd Keywords coronapolitiekcovid19hnmdahet nieuws maar dan andersjason wolmuis

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