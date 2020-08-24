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Le conseil de l'ordre (créé sous Vichy) interdit l'hydroxychloroquine !
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6 views • August 24, 2020
Dr. Charbonier, le Conseil de l'Ordre interdit le médoc du prof !
4 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=UFzyZX6F708
Thana TV : https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg
Le Dr. Jean-Jacques Charbonier revient nous avertir du pouvoir totalitaire du Conseil de l'Ordre. La chloroquine interdite de prescription pour les médecins de France.
Thanatos est disponible en exclusivité :
-https://vimeo.com/ondemand/thanatoslultimepassage
Nous vous encourageons à signer la pétition pour l'autorisation de la Chloroquine :
- https://www.change.org/p/ephilippepm-traitement-covid-19-ne-perdons-plus-de-temps-neperdonsplusdetemps?fbclid=IwAR33FC9MaIHDjm_wp4pAeqz-9booM8AB1EOkuGOAImRkjPwm3l8BEsaJSUg
Page facebook de Jean-Jacques Charbonier :
- https://www.facebook.com/JJ.Charbonier/?epa=SEARCH_BOX
Voici la Page facebook de la chaîne :
- https://www.facebook.com/adieuthanatos/?epa=SEARCH_BOX
Notre site internet :
- https://tprod.fr
Merci au docteur Jean-Jacques Charbonier d'avoir pris le temps de cette interview.
Très belle journée à tous 😀😀
4 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=UFzyZX6F708
Thana TV : https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg
Le Dr. Jean-Jacques Charbonier revient nous avertir du pouvoir totalitaire du Conseil de l'Ordre. La chloroquine interdite de prescription pour les médecins de France.
Thanatos est disponible en exclusivité :
-https://vimeo.com/ondemand/thanatoslultimepassage
Nous vous encourageons à signer la pétition pour l'autorisation de la Chloroquine :
- https://www.change.org/p/ephilippepm-traitement-covid-19-ne-perdons-plus-de-temps-neperdonsplusdetemps?fbclid=IwAR33FC9MaIHDjm_wp4pAeqz-9booM8AB1EOkuGOAImRkjPwm3l8BEsaJSUg
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Merci au docteur Jean-Jacques Charbonier d'avoir pris le temps de cette interview.
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