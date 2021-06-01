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Vriendinnetje van Bietswielder, Mavis Alicia, is weer eens opgepakt.
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370 views • June 01, 2021
Bedeldoos Bietswielder voelt de bui alweer aankomen. Dat wordt weer wandelen! Dat doet namelijk Ieroewajaahh altijd als haar vriendinnetje Mavis weer eens in de petoet zit.
En het is weer zover hoor, Mavis is weer eens opgepakt.
Voor degenen die niet weten wie dat is: Mavis is een vrouw die naar eigen zeggen 'civiel dood' is gemaakt door 'het systeem' waardoor ze niet kan werken noch een procesgang kan hebben.
Haar kinderen zijn (terecht) bij haar weggehaald en sinds die tijd wordt Mavis met haar grote mond met grote regelmaat opgepakt. Want ze wil haar kinderen terug.
Mavis vult haar dagen met onzinnige telefoongesprekken, doet zo nu en dan een radio-uitzending en brabbelt hele livedingessen vol zonder eigenlijk wat te zeggen.
Dit keer is ze opgepakt met haar zoontje in Belgie en Bietswielder gaat uiteraard weer 'helpen'.
Zal ook wel een verdienmodelletje zijn of zo.
Want uiteindelijk draait het altijd om geld, ook bij Mavis, die een eigen donatiesite heeft met als doel 10.000 euro.
Bij één van de de vorige arrestaties was Mavis live en we hebben die opnieuw op YouTube geplaatst zodat iedereen een beetje weet wie Mavis zo ongeveer is.
En het is weer zover hoor, Mavis is weer eens opgepakt.
Voor degenen die niet weten wie dat is: Mavis is een vrouw die naar eigen zeggen 'civiel dood' is gemaakt door 'het systeem' waardoor ze niet kan werken noch een procesgang kan hebben.
Haar kinderen zijn (terecht) bij haar weggehaald en sinds die tijd wordt Mavis met haar grote mond met grote regelmaat opgepakt. Want ze wil haar kinderen terug.
Mavis vult haar dagen met onzinnige telefoongesprekken, doet zo nu en dan een radio-uitzending en brabbelt hele livedingessen vol zonder eigenlijk wat te zeggen.
Dit keer is ze opgepakt met haar zoontje in Belgie en Bietswielder gaat uiteraard weer 'helpen'.
Zal ook wel een verdienmodelletje zijn of zo.
Want uiteindelijk draait het altijd om geld, ook bij Mavis, die een eigen donatiesite heeft met als doel 10.000 euro.
Bij één van de de vorige arrestaties was Mavis live en we hebben die opnieuw op YouTube geplaatst zodat iedereen een beetje weet wie Mavis zo ongeveer is.
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