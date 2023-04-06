Utredning klar: Nej till E-Krona. Men, detta händer samtidigt - Aida Reva

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Betalningsutredningen klar – ser inget behov av en svensk e-krona. Samtidigt öser man in pengar för 2 pilotprojekt som innefattar digital euro och eID. Låt oss rota i detta!
Källor till videon finns längst ner i beskrivningen
Eng subs on their way, please excuse the automatically generated typos and mistranslations :D
Min bok "Handbok för Uppvaknande" är ute!
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Källor till videon:
https://nyadagbladet.se/ekonomi/utredning-sager-nej-till-e-krona/
https://betalningsutredningen.se/wp-content/uploads/2023/03/sou-2023_16_webb_pdf_a.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/03/sou-202316/
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.777935/betalningsutredningen-klar--ser-inget-behov-av-en-svensk-e-krona
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.775386/sa-ser-planerna-for-digital-euro-ut
https://nyadagbladet.se/analys/digital-centralbanksvaluta-framtidens-verktyg-for-social-kontroll/
https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/WEF_A_Blueprint_for_Digital_Identity.pdf
https://www.finansliv.se/artikel/anna-kinberg-batra-svenskarna-ar-inte-redo-att-slopa-kontanterna/
https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/faqs/html/ecb.faq_digital_euro.sv.html
https://www.digg.se/ledning-och-samordning/programmet-for-ett-digitalt-europa
https://www.digg.se/om-oss/nyheter/nyheter/2022-12-16-digg-deltar-i-tva-pilotprojekt-for-att-testa-eus-digitala-planbok
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.777307/nu-ar-datumet-for-kontantdoden-har--vi-kom-ganska-nara-anda
https://globalwalkout.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=i0L7_bI94Zc