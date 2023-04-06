Utredning klar: Nej till E-Krona. Men, detta händer samtidigt - Aida Reva

Betalningsutredningen klar – ser inget behov av en svensk e-krona. Samtidigt öser man in pengar för 2 pilotprojekt som innefattar digital euro och eID. Låt oss rota i detta!



Källor till videon finns längst ner i beskrivningen

Eng subs on their way, please excuse the automatically generated typos and mistranslations :D

Min bok "Handbok för Uppvaknande" är ute!

Publicerad, signerad, digital eller gratisversion hittas här: https://aidareva.com/handbok-for-uppvaknande/

För att stödja mitt arbete:

1. Bli en sponsor på Patreon:

https://www.patreon.com/aidareva

Köp min bok Handbok för Uppvaknande: https://aidareva.com/handbok-for-uppvaknande/

Eller handla Freedom merch:

https://aidareva.com/merch/

Följ mig på andra plattformar:

Rumble: https://rumble.com/c/aidareva

Min ocensurerade, ofiltrerade maillista: http://eepurl.com/ih_tXH

Instagram: https://www.instagram.com/aidareva/

Telegram: https://t.me/aidarevatribe

https://www.minds.com/aidareva/

TikTok: https://www.tiktok.com/@aidareva_themindninja

Prenumerera & Gilla för att sprida uppvaknandet!

Källor till videon:

https://nyadagbladet.se/ekonomi/utredning-sager-nej-till-e-krona/

https://betalningsutredningen.se/wp-content/uploads/2023/03/sou-2023_16_webb_pdf_a.pdf

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/03/sou-202316/

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.777935/betalningsutredningen-klar--ser-inget-behov-av-en-svensk-e-krona

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.775386/sa-ser-planerna-for-digital-euro-ut

https://nyadagbladet.se/analys/digital-centralbanksvaluta-framtidens-verktyg-for-social-kontroll/

https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/WEF_A_Blueprint_for_Digital_Identity.pdf

https://www.finansliv.se/artikel/anna-kinberg-batra-svenskarna-ar-inte-redo-att-slopa-kontanterna/

https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/faqs/html/ecb.faq_digital_euro.sv.html

https://www.digg.se/ledning-och-samordning/programmet-for-ett-digitalt-europa

https://www.digg.se/om-oss/nyheter/nyheter/2022-12-16-digg-deltar-i-tva-pilotprojekt-for-att-testa-eus-digitala-planbok

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.777307/nu-ar-datumet-for-kontantdoden-har--vi-kom-ganska-nara-anda

https://globalwalkout.com/

...

https://www.youtube.com/watch?v=i0L7_bI94Zc