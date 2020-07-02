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Iš kur atsiranda ligos. Kas bendro tarp melės ir ligų. Vakaro pokalbiai
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65 views • July 02, 2020
Viso ligos nuo streso.
Visos ligos nuo meiles trukumo.
Ka reiskia sios frazes?
Ar tirai taip tiesa?
Jei turite kažkokių klausimų ar abejonių, būtinai rašykite man ir mes viską išsiaiškinsim 🙂
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Visos ligos nuo meiles trukumo.
Ka reiskia sios frazes?
Ar tirai taip tiesa?
Jei turite kažkokių klausimų ar abejonių, būtinai rašykite man ir mes viską išsiaiškinsim 🙂
Kursai LAIKAS GYVENTI
http://tinyurl.com/meta-shop
Facebook Indre Asada Metamorfozes
https://www.facebook.com/indresmetamo...
ASMENINĘ SESIJĄ galite užsisakyti - http://tinyurl.com/meta-shop
Asmeninis energinis koučingas ir meditacijos
Dvasinis energetinis gydymas
Darbas su jausmais, įsitikinimais ir emocijomis
Atrandu gilumines problemų priežastis ir jas pašalinu
Darbas per pasąmonę
Greitas ir išliekantis rezultatas
Intuityvusis gydymas
Theta Healing / Teta gydymas
Padedu pakeisti įsitikinimus ir jausmus, kurie sukelia ligas.
Energinis gydymas
pasąmonės programos, pozityvas, meditacija, teta gydymas, thetahealing, kursai, laikas gyventi, kaip dziaugtis gyvenimu, kaip pakeisti savo gyvenima, kaip buti laimingu, kaip tapti sekmingu, kaip atsikratyti baimes, nerimas, isgydymo meditacija, punigai, kur gauti pinigu,
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