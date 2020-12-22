Enquête sur la vaccination (épisode n°1) : Le principe de la vaccination et le vaccin de la variole - Thierry Casasnovas

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2 views • December 22, 2020



Regenere / Thierry Casasnovas :





"C'est l'enquête d'un père qui veut le meilleur pour ses enfants, qui souhaite faire des choix éclairés et qui ne recevait pas de réponses satisfaisantes et d'écoute de la part des autorités médicales. Alors il s'est lancé dans une enquête de plus de 8 mois de recherches. Tandis que la question de la vaccination des jeunes enfants nous est présentée comme une absolue nécessité, nous avons aussi de plus en plus de témoignages inquiétants de parents décrivant de très lourds effets secondaires à la suite des injections. Alors qu'en est il vraiment ?"



Episode 1 : Je commence mon enquête en cherchant à comprendre sur quels principes se base la vaccination, comment fonctionne le système immunitaire et en regardant de plus près l'histoire du premier vaccin, le vaccin contre la variole. Le but de toute cette enquête est de me forger une conviction libre de toute influence, d'analyser les faits et de faire les meilleurs choix pour mon fils et nos enfants.



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En plus des vidéos gratuites, vous pourrez télécharger un document de plus de 150 pages qui reprend toutes les bases scientifiques sur lesquelles je me suis basé pour réaliser mon enquête.



Pour télécharger le document de recherche COMPLET :

▶ http://www.enquete-vaccination.com/pdf/VACCINS-VL-A4_V3_PARTIE1.pdf



Pour télécharger le document de recherche SIMPLIFIÉ :

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Les informations présentées dans cette vidéo sont tirées d'abord d’une synthèse d’ouvrages, articles et/ou publications scientifiques. Par ailleurs, Thierry Casasnovas fait profiter de son expérience personnelle les auditeurs de cette vidéo au titre de « la libre communication des pensées et des opinions », droit et devoir citoyen par excellence. Ces éléments d’information ne prétendent bien sûr pas à l’exhaustivité et n’engagent que l’opinion de leurs auteurs, chaque lecteur étant libre de conserver, comme il se doit, son esprit critique, sa liberté d’opinion et son libre arbitre. Ces avis et opinions ne consistent pas davantage en une consultation médicale, mais en un message citoyen portant sur la forme, la santé ou le bon fonctionnement de l'organisme , les auteurs souhaitant partager leur expérience et compréhension personnelles. Les auteurs ne sont donc en aucun cas responsables de l’utilisation qui pourrait être faite de ces informations.



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"Ce n'est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort, qu'ils ont raison " Coluche



"On ne change jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer quelque chose, construisez un nouveau modèle qui rendra inutile l'ancien." Buckminster Fuller



"L’alimentation optimale est la médecine de l’avenir" Linus Pauling, prix Nobel de la paix et prix Nobel de chimie 2 sept. 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=86mppvuskK8& ;feature=emb_logoRegenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA "C'est l'enquête d'un père qui veut le meilleur pour ses enfants, qui souhaite faire des choix éclairés et qui ne recevait pas de réponses satisfaisantes et d'écoute de la part des autorités médicales. Alors il s'est lancé dans une enquête de plus de 8 mois de recherches. Tandis que la question de la vaccination des jeunes enfants nous est présentée comme une absolue nécessité, nous avons aussi de plus en plus de témoignages inquiétants de parents décrivant de très lourds effets secondaires à la suite des injections. Alors qu'en est il vraiment ?"Episode 1 : Je commence mon enquête en cherchant à comprendre sur quels principes se base la vaccination, comment fonctionne le système immunitaire et en regardant de plus près l'histoire du premier vaccin, le vaccin contre la variole. Le but de toute cette enquête est de me forger une conviction libre de toute influence, d'analyser les faits et de faire les meilleurs choix pour mon fils et nos enfants.Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur le site :________________En plus des vidéos gratuites, vous pourrez télécharger un document de plus de 150 pages qui reprend toutes les bases scientifiques sur lesquelles je me suis basé pour réaliser mon enquête.Pour télécharger le document de recherche COMPLET :Pour télécharger le document de recherche SIMPLIFIÉ :________________Sous titrages disponibles en français, en anglais, en arabe, en allemand, en italien, en espagnol, en russe et en hébreux.Pour soutenir la team de traducteurs :J'ai besoin de vous pour continuer à diffuser gratuitement de l'information, merci pour vos dons !▶ Me soutenir avec un don sur Patreon : https://www.patreon.com/user?u=13143398 ________________Les informations présentées dans cette vidéo sont tirées d'abord d’une synthèse d’ouvrages, articles et/ou publications scientifiques. Par ailleurs, Thierry Casasnovas fait profiter de son expérience personnelle les auditeurs de cette vidéo au titre de « la libre communication des pensées et des opinions », droit et devoir citoyen par excellence. Ces éléments d’information ne prétendent bien sûr pas à l’exhaustivité et n’engagent que l’opinion de leurs auteurs, chaque lecteur étant libre de conserver, comme il se doit, son esprit critique, sa liberté d’opinion et son libre arbitre. Ces avis et opinions ne consistent pas davantage en une consultation médicale, mais en un message citoyen portant sur la forme, la santé ou le bon fonctionnement de l'organisme , les auteurs souhaitant partager leur expérience et compréhension personnelles. Les auteurs ne sont donc en aucun cas responsables de l’utilisation qui pourrait être faite de ces informations.________________▶ Facebook RGNR : https://www.facebook.com/thierry.rgnr/ ▶ Instagram RGNR : https://www.instagram.com/stories/thierrycasasnovasrgnre/ ▶ Site RGNR : https://www.regenere.org ▶ Site Rencontres de la Régénération : http://www.rencontres-regeneration.com/ ▶ Instagram RDLR : https://www.instagram.com/rdlr_thierrycasasnovas/ ________________"Ce n'est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort, qu'ils ont raison " Coluche"On ne change jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer quelque chose, construisez un nouveau modèle qui rendra inutile l'ancien." Buckminster Fuller"L’alimentation optimale est la médecine de l’avenir" Linus Pauling, prix Nobel de la paix et prix Nobel de chimie Keywords vaccinationvaccinsenquete

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