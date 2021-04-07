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VISIONS: NEFARIOUS PLOTS/TINKERING OF DNA/BIOLOGICAL WARFARE/EXPERIMENTS/MUTATION/ZOMBIES/ Pt 2 of 4
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161 views • April 07, 2021
VISIONS: NEFARIOUS PLOTS/TINKERING OF DNA/BIOLOGICAL WARFARE/EXPERIMENTS/MUTATION/ZOMBIES/ Pt 2 of 4
.
*NOTE: VIEWER DISCRETION IS ADVISED FOR CHILDREN UNDER THE AGE 18 UNLESS PARENTAL CONSENT.
EZEKIEL 33 MINISTRY
MY DAUGHTER,
WHEN YOU SEE THE SWORD COMING,
WARN MY PEOPLE!
PART 2 OF 4...
*TO SAVE SOME TIME:
GO TO TIMESTAMP @ 5:36 TO 27:17
RHEMA WORDS:
TINKERING WITH DNA (humans and animals) / BLENDING AND SPLICING GENETIC MATERIAL/VARIANTS/VIRULANCE/ CHIMERAS
REFERENCED LINKS:
https://youtu.be/Q-kZX8nJvJM
https://youtu.be/ApalFbyZ_ww
https://youtu.be/AnsiiA82nno
https://youtu.be/NocCV3gwxN8
https://youtu.be/9uPx7ZlYnHk
https://youtu.be/362UAw1BS1o
https://youtu.be/0K4MYGPZAAg
https://youtu.be/PU_QypgSo78
https://youtu.be/UKbrwPL3wXE
https://youtu.be/CtfqUtW_8AA
https://youtu.be/8SSBeBjvqQc
BIOWEAPONS & EXPERIMENTATION:
PROPAGANDA (#1); SATELLITE TECHNOLOGY AND DEFENSE PROGRAMS/SKYNET/WARFARE/5-6G; FREQUENCIES; PLANDEMICS; CONTAGIONS; SHOTS (VACS); CHIPS AND LASER TECNOLOGY; MK ULTRA AS IN MONARCH AND MONTAUK PROGRAMS; HYPOTINIZATION; NUERAL LINGUISTICS/CLOUD/TRANSMITTERS; ROBOTICS; GENE THERAPY; PLASMA TRANSFER; MIND-ALTERING DRUGS; CRISPR; DARPA; CERN ESPECIALLY TIME JUMPING/TRAVEL AND PORTALS; CHEMTRAIL POISON WITH NANOBOTS, AEROSOLS, & SMART DUST ETC (DIGITIZE WITHIN BODY & MIND); VR TECHNOLOGY WITH CLONING; LOCUST GOV PROGRAM WITH DRONE TECHNOLOGY; ENVIRONMENTAL MISQUITO BIOWARFARE; MARINE BIOWARFARE; CHAOS ENERGY WITH CURSE OF UNBELIEF; ANCIENT SORCERY ONE EX IS PHARMAKIA; WITCHCRAFT; FEAR; MANIA
PURPOSE:
NWO DOMINANCE & MGMT/MARK OF THE BEAST/CONTROL (HIVE MIND/DECEIVE) MASSES GLOBALLY/DEPOPULATION AGENDAS
WE SEE PROGRAMMING OF THESE THINGS IN TV SHOWS, MOVIES, MUSIC VIDEOS, BOOKS, DOCUMENTARIES, ABOVE ALL F@KE MEDIA, ETC
COFIRMATION SCRIPTURES:
ISAIAH 24
REVELATION 6:7-8
GENESIS 6
PSALM 2
ISAIAH 59
HEBREWS 3:10-12
DUETERONOMY 1:32
REVELATION 15:8
ACTS 8:9
MATTHEW 24:7, 21
PROVERBS 1:7
REVELATION 18:23
REVELATION 13:16-17
SCRIPTURES OF PROTECTION:
PSALM 91
ISAIAH 54:17
ESPHESIANS 6:10-18
MARK 16:17-18
LORD'S REQUEST:
PRAY HIS WILL BE DONE!
PRAY AGAINST UNFRUITFUL WORKS OF DARKNESS.The
Jesus Christ Loves You. No matter who you are or what you have done in your life. Jesus will forgive you. Jesus was crucified on The Cross and rose from the dead 3 days later so that whoever believes in him could have eternal life with him in Heaven. To accept Jesus Christ as your Lord and Savior, from your heart say Jesus, I am a sinner. Please forgive me of my sins. I accept you Jesus Christ as My Lord and Saviour. Help me to live a better life through you. Thank You for your Sacrifice on The Cross so that I could be saved. Amen
https://kingjamesbibleonline.org/John-Chapter-1
.
*NOTE: VIEWER DISCRETION IS ADVISED FOR CHILDREN UNDER THE AGE 18 UNLESS PARENTAL CONSENT.
EZEKIEL 33 MINISTRY
MY DAUGHTER,
WHEN YOU SEE THE SWORD COMING,
WARN MY PEOPLE!
PART 2 OF 4...
*TO SAVE SOME TIME:
GO TO TIMESTAMP @ 5:36 TO 27:17
RHEMA WORDS:
TINKERING WITH DNA (humans and animals) / BLENDING AND SPLICING GENETIC MATERIAL/VARIANTS/VIRULANCE/ CHIMERAS
REFERENCED LINKS:
https://youtu.be/Q-kZX8nJvJM
https://youtu.be/ApalFbyZ_ww
https://youtu.be/AnsiiA82nno
https://youtu.be/NocCV3gwxN8
https://youtu.be/9uPx7ZlYnHk
https://youtu.be/362UAw1BS1o
https://youtu.be/0K4MYGPZAAg
https://youtu.be/PU_QypgSo78
https://youtu.be/UKbrwPL3wXE
https://youtu.be/CtfqUtW_8AA
https://youtu.be/8SSBeBjvqQc
BIOWEAPONS & EXPERIMENTATION:
PROPAGANDA (#1); SATELLITE TECHNOLOGY AND DEFENSE PROGRAMS/SKYNET/WARFARE/5-6G; FREQUENCIES; PLANDEMICS; CONTAGIONS; SHOTS (VACS); CHIPS AND LASER TECNOLOGY; MK ULTRA AS IN MONARCH AND MONTAUK PROGRAMS; HYPOTINIZATION; NUERAL LINGUISTICS/CLOUD/TRANSMITTERS; ROBOTICS; GENE THERAPY; PLASMA TRANSFER; MIND-ALTERING DRUGS; CRISPR; DARPA; CERN ESPECIALLY TIME JUMPING/TRAVEL AND PORTALS; CHEMTRAIL POISON WITH NANOBOTS, AEROSOLS, & SMART DUST ETC (DIGITIZE WITHIN BODY & MIND); VR TECHNOLOGY WITH CLONING; LOCUST GOV PROGRAM WITH DRONE TECHNOLOGY; ENVIRONMENTAL MISQUITO BIOWARFARE; MARINE BIOWARFARE; CHAOS ENERGY WITH CURSE OF UNBELIEF; ANCIENT SORCERY ONE EX IS PHARMAKIA; WITCHCRAFT; FEAR; MANIA
PURPOSE:
NWO DOMINANCE & MGMT/MARK OF THE BEAST/CONTROL (HIVE MIND/DECEIVE) MASSES GLOBALLY/DEPOPULATION AGENDAS
WE SEE PROGRAMMING OF THESE THINGS IN TV SHOWS, MOVIES, MUSIC VIDEOS, BOOKS, DOCUMENTARIES, ABOVE ALL F@KE MEDIA, ETC
COFIRMATION SCRIPTURES:
ISAIAH 24
REVELATION 6:7-8
GENESIS 6
PSALM 2
ISAIAH 59
HEBREWS 3:10-12
DUETERONOMY 1:32
REVELATION 15:8
ACTS 8:9
MATTHEW 24:7, 21
PROVERBS 1:7
REVELATION 18:23
REVELATION 13:16-17
SCRIPTURES OF PROTECTION:
PSALM 91
ISAIAH 54:17
ESPHESIANS 6:10-18
MARK 16:17-18
LORD'S REQUEST:
PRAY HIS WILL BE DONE!
PRAY AGAINST UNFRUITFUL WORKS OF DARKNESS.The
Jesus Christ Loves You. No matter who you are or what you have done in your life. Jesus will forgive you. Jesus was crucified on The Cross and rose from the dead 3 days later so that whoever believes in him could have eternal life with him in Heaven. To accept Jesus Christ as your Lord and Savior, from your heart say Jesus, I am a sinner. Please forgive me of my sins. I accept you Jesus Christ as My Lord and Saviour. Help me to live a better life through you. Thank You for your Sacrifice on The Cross so that I could be saved. Amen
https://kingjamesbibleonline.org/John-Chapter-1
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