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Eine Geschichte von falschen Vorstellungen und Erwartungen...
MagickMale
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10 views • December 19, 2021
Es hört sich alles so verlockend an... einen Beruf zu ergreifen, bei dem Du morgens voller Elan aus dem Bett springst...es ist genau das was Du wolltest! Du hast es Dir ganz genau zurecht gelegt...sämtliche Kriterien, die den perfekten Job für Dich ausmachen wurden erfüllt und du musstest nichts weiter tun als die Stellenanzeigen aufzuschlagen um aus einer langen Liste die passende Berufslaufbahn für dich auszuwählen!
Ist es das was Du gerade erlebst?
Wenn Du immer noch auf der Suche nach dem passenden Job für Dich sein solltest, möchte ich Dir in meinem neuen Video eine Geschichte über falsche Vorstellungen und Erwartungen erzählen.
Lehn Dich zurück und fühle während des Videos einmal tief in Dich hinein. Vielleicht bist auch einem Irrtum aufgesessen, wenn es um den "perfekten" Job geht ;).
Dein Orlando

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