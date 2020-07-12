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Harmonic Convergence - Convergencia Harmónica
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45 views • July 12, 2020
Del 5 al 14 de julio tiene lugar un experimento histórico en todo el mundo: una meditación global para invitar a extraterrestres pacíficos a mostrarse con miles de naves de Luz en el cielo.
Historia de la Convergencia Armónica
La primera Convergencia Armónica fue hace 33 años, del 16 al 17 de agosto de 1987. Esta fue la primera Meditación Global de Paz sincronizada en la historia humana. El evento fue organizado por José y Lloydine Argüelles, cofundadores del Movimiento de Cambio de Paz del Calendario de 13 Lunas, y se basó en las profecías y enseñanzas del antiguo calendario maya.
Ahora en 2020, nos reunimos una vez más para ayudar a nuestro mundo en la transición del estado de confusión y caos tan presente hoy en día a uno de amor incondicional y coherencia planetaria. A medida que cada uno de nosotros abraza estados superiores de conciencia, hay nuevas energías y conocimientos disponibles para allanar el camino hacia un futuro mejor.
https://harmonyconnects.com/Events/14404
Historia de la Convergencia Armónica
La primera Convergencia Armónica fue hace 33 años, del 16 al 17 de agosto de 1987. Esta fue la primera Meditación Global de Paz sincronizada en la historia humana. El evento fue organizado por José y Lloydine Argüelles, cofundadores del Movimiento de Cambio de Paz del Calendario de 13 Lunas, y se basó en las profecías y enseñanzas del antiguo calendario maya.
Ahora en 2020, nos reunimos una vez más para ayudar a nuestro mundo en la transición del estado de confusión y caos tan presente hoy en día a uno de amor incondicional y coherencia planetaria. A medida que cada uno de nosotros abraza estados superiores de conciencia, hay nuevas energías y conocimientos disponibles para allanar el camino hacia un futuro mejor.
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