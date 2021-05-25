EU baut Europa zum Covid-Gefängnis um - "Grand Opening" am 01. Juli 2021 !!

Ab 01. Juli soll Europa zum Covid-Gefängnis werden.

So die Pläne der EU Tyrannen laut eigener Aussagen.

Was macht die NATO?

Wer zieht die Strippen?

Antworten u. Fakten dazu in der neuen Präsentation von Klaus Jäger



Original Link👇🏻

https://jaeger-bibelforschung.institute/courses/1260195/lectures/32586362

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Anmerkung zum Video von Klaus Jäger:

Es geht mir nicht um einen bestimmten Glauben. Es geht um dass, was Klaus Jäger zeigt.

Und wer steuert den Vatican, City of London, Pentagon, Banken, Pharma usw.? Es führt alles und immer zu einer bestimmten Gruppe...



Herr Jäger hat hier und da einen Denkfehler drinnen. Ob unbewusst (nicht ganz aufgeklärt) oder bewusst... Trotzdem ist das Video ein Augenöffner und Danke an Herrn Jäger.

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