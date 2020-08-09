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Silvano Trotta - Lactoferrine, autre remède !
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14 views • August 09, 2020
9 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=gaZbJF4N6u0
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Depuis le mois de mars, je vous présente sur ma chaîne divers
Depuis le mois de mars, je vous présente sur ma chaîne divers traitements au Covid19. Ils disparaissent mystérieusement... Je vous en présente un autre !
Sources :
https://www.mdpi.com/1422-0067/21/14/4903
https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/covid_scoperta_anticorpi_bambini_lattoferrina_ultime_notizie-5347932.html
https://www.nextquotidiano.it/lattoferrina-covid-19-proteina-blocca-coronavirus-come-stanno-le-cose/
https://www.youtube.com/watch?v=tc_bH-vuYqk
https://www.newpharmaitaly.it/lo-studio-lattoferrina-utile-contro-il-covid/
https://www.sora24.it/coronavirus-la-lattoferrina-puo-essere-utile-per-la-prevenzione-del-covid-131046.html
https://www.caducee.net/actualite-medicale/14869/covid19-la-piste-de-lactoferrine-etudiee-dans-un-essai-clinique-de-300-patients-en-espagne.html
https://www.youtube.com/watch?v=OQI_qAHQJuY
https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/coronavirus_bambini_sindrome_hikikomori_cosa_e_news-5347863.html
https://www.youtube.com/watch?v=r9sdHf9eKX4
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_27_juillet_2020.pdf
https://www.lesechos.fr/monde/europe/le-covid-19-ne-tue-presque-plus-en-europe-1229406
https://www.youtube.com/watch?v=JrNvLSi3tkU
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Depuis le mois de mars, je vous présente sur ma chaîne divers
Depuis le mois de mars, je vous présente sur ma chaîne divers traitements au Covid19. Ils disparaissent mystérieusement... Je vous en présente un autre !
Sources :
https://www.mdpi.com/1422-0067/21/14/4903
https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/covid_scoperta_anticorpi_bambini_lattoferrina_ultime_notizie-5347932.html
https://www.nextquotidiano.it/lattoferrina-covid-19-proteina-blocca-coronavirus-come-stanno-le-cose/
https://www.youtube.com/watch?v=tc_bH-vuYqk
https://www.newpharmaitaly.it/lo-studio-lattoferrina-utile-contro-il-covid/
https://www.sora24.it/coronavirus-la-lattoferrina-puo-essere-utile-per-la-prevenzione-del-covid-131046.html
https://www.caducee.net/actualite-medicale/14869/covid19-la-piste-de-lactoferrine-etudiee-dans-un-essai-clinique-de-300-patients-en-espagne.html
https://www.youtube.com/watch?v=OQI_qAHQJuY
https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/coronavirus_bambini_sindrome_hikikomori_cosa_e_news-5347863.html
https://www.youtube.com/watch?v=r9sdHf9eKX4
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_27_juillet_2020.pdf
https://www.lesechos.fr/monde/europe/le-covid-19-ne-tue-presque-plus-en-europe-1229406
https://www.youtube.com/watch?v=JrNvLSi3tkU
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