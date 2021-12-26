Sucharit Bhakdi: Órganos de vacunados muertos evidencian ataque autoinmune [Doctors for Covid Ethics]

Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.MATERIAL IMPORTANTEEmitido el 22 de diciembre del 2021 en la página de Doctors for Covid Ethics:Dosis de realidad. Grande Bhakdi.Se agradece circular esto entre amigos, familiares, extraños y gente que piense distinto.Sobre las inyecciones Covid - Por qué no pueden funcionar y evidencia irrefutable de su papel causal en las muertes después de la vacunación: