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Sucharit Bhakdi: Órganos de vacunados muertos evidencian ataque autoinmune [Doctors for Covid Ethics]
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106 views • December 26, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.
MATERIAL IMPORTANTE
Emitido el 22 de diciembre del 2021 en la página de Doctors for Covid Ethics:
https://doctors4covidethics.org/dr-explains-basic-immunology/
Dosis de realidad. Grande Bhakdi.
Se agradece circular esto entre amigos, familiares, extraños y gente que piense distinto.
Sobre las inyecciones Covid - Por qué no pueden funcionar y evidencia irrefutable de su papel causal en las muertes después de la vacunación:
https://doctors4covidethics.org/on-covid-vaccines-why-they-cannot-work-and-irrefutable-evidence-of-their-causative-role-in-deaths-after-vaccination/
MATERIAL IMPORTANTE
Emitido el 22 de diciembre del 2021 en la página de Doctors for Covid Ethics:
https://doctors4covidethics.org/dr-explains-basic-immunology/
Dosis de realidad. Grande Bhakdi.
Se agradece circular esto entre amigos, familiares, extraños y gente que piense distinto.
Sobre las inyecciones Covid - Por qué no pueden funcionar y evidencia irrefutable de su papel causal en las muertes después de la vacunación:
https://doctors4covidethics.org/on-covid-vaccines-why-they-cannot-work-and-irrefutable-evidence-of-their-causative-role-in-deaths-after-vaccination/
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