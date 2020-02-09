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Vihaista paskapuhetta
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2 views • February 09, 2020
Vapaasana EI omista mitään oikeuksia 'sponsorin' taustalla soivaan kappaleeseen.
Sponsorin biisin on
Säveltänyt/tehnyt : Thomas Gresen
Biisin nimi: Pretty Lies
Poimittu youtube kanavalta: Vlog no Copyright Music
Thank you Thomas, for great melodies.
Olemme Podcast-ohjelma jonka Periaatteisiin kuuluu sananvapaus, huumori ja huono laatu. Tsekkaa linkit alla ja subbaa sekä tykkäile.
p.s. Muista kilauttaa kelloa niin saat ilmoitukset aina kun uutta pukkaa kanavalle tai seuraa twitterissä, kyllä ne ilmoitukset sitäkin kautta saapi.
Some mestat joista meidät löytää:
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https://www.minds.com/Vapaasanapodcast
https://www.instagram.com/vapaasana/?...
https://www.bitchute.com/channel/vapa...
Lämmin kiitos Juhani Lintulalle piirroshahmojen tekemisestä.
Intro musiikki kappale on Evolution jonka on säveltänyt Benjamin Tissot
ja ladattu sivulta Bensound.com
Music: https://www.bensound.com/royalty-free...
© All Rights Reserved
Sponsorin biisin on
Säveltänyt/tehnyt : Thomas Gresen
Biisin nimi: Pretty Lies
Poimittu youtube kanavalta: Vlog no Copyright Music
Thank you Thomas, for great melodies.
Olemme Podcast-ohjelma jonka Periaatteisiin kuuluu sananvapaus, huumori ja huono laatu. Tsekkaa linkit alla ja subbaa sekä tykkäile.
p.s. Muista kilauttaa kelloa niin saat ilmoitukset aina kun uutta pukkaa kanavalle tai seuraa twitterissä, kyllä ne ilmoitukset sitäkin kautta saapi.
Some mestat joista meidät löytää:
https://www.facebook.com/VapaasanaPod...
https://twitter.com/VapaasanaPod
https://gab.com/Vapaasana
https://www.minds.com/Vapaasanapodcast
https://www.instagram.com/vapaasana/?...
https://www.bitchute.com/channel/vapa...
Lämmin kiitos Juhani Lintulalle piirroshahmojen tekemisestä.
Intro musiikki kappale on Evolution jonka on säveltänyt Benjamin Tissot
ja ladattu sivulta Bensound.com
Music: https://www.bensound.com/royalty-free...
© All Rights Reserved
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