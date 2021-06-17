BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Η ασυνήθιστη δίκη του Κιθ Τόμπσον και ''η παρανομία του νομικού επωνύμου''
Prometheus Bound
Prometheus Bound
25 followers
Follow
0
Share
Report
33 views • June 17, 2021

Πρόκειται για μια δίκη ρουτίνας, λόγω παράνομης στάθμευσης, που μετατρέπεται σε μια ασυνήθιστη υπόθεση, επειδή ο κατηγορούμενος (Γουίλφρεντ Κιθ Τόμπσον) δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητα του λεγόμενου "νομικού επωνύμου".

Ας παραθέσουμε εδώ και την δήλωση του τέως Βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνου Β΄: «..η οικογένειά μου κατάγεται από τη Δανία, και η βασιλική οικογένεια της Δανίας δεν έχει επώνυμο».

Πηγή του πρωτότυπου βίντεο: www.youtube.com/watch?v=yzjv20sC5CY Πηγή φωτογραφίας και σχετικού άρθρου: www.bbc.com/news/magazine-36499750


 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ (βλέπε και πρωτότυπη αγγλική περιγραφή παρακάτω):

Το κλειδί είναι απλώς να ξέρεις ποιος είσαι, να παραμένεις αξιοπρεπής και να υπερασπίζεσαι ειρηνικά τον χώρο σου. Ήμουν στο «δικαστήριο» επειδή στάθμευσα το όχημά μου (ή της συζύγου μου) στην κυρίαρχη χώρα μου (στο γκαζόν). Δίχως κλήση παράβασης, αλλά απευθείας με δικαστική κλήση που εκδόθηκε σε πλασματική οντότητα. Στα (και για τα) πρακτικά, αυτό το αρχείο ήταν γεμάτο καλούδια και περίμεναν μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι ημερήσιες υποθέσεις, προτού καλέσουν το όνομα που έμοιαζε να ανήκει σε κάποιον λογαριασμό τον οποίο διαχειρίζομαι εγώ. Δυστυχώς για το δικαστήριο, υπήρχαν πάνω από 20 άτομα εκεί για να με στηρίξουν και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν επίσης κυρίαρχοι. Συμπεριλήφθηκαν στην αίθουσα άλλοι τρεις Ειρηνικοί Λειτουργοί από το WFS πλέον του εαυτού μου, με όρκο στον Ειρηνικό Λειτουργό και απαραίτητων μαρτύρων που καταχωρήθηκαν ως τέτοιοι. Ελπίζω αυτό να φανεί χρήσιμο. Η υπόθεση απορρίφθηκε με αιτία και προκατάληψη και λάβετε υπόψη ότι ο δικαστής υποκλίθηκε ενώ εγκατέλειψε το δικαστήριο. Αυτό το βίντεο ηχογραφήθηκε στη δικαιοδοσία του κοινού δικαίου και εξουσιοδοτήθηκε από εμένα. Πνευματικά δικαιώματα: 1 Σεπτεμβρίου 2010, Κιθ από το σόι Τόμπσον. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ORIGINAL DESCRIPTION: The key is simply know who you are, stay in honour and stand your ground peacefully. I was in "court" because I parked mine or my wife's conveyance on my Sovereign land (i.e.) lawn. No ticket, straight to a court summons issued on a fictitious entity. On and for the record this file was filled with goodies and they waited until the entire case docket was done before they called a name that sounded familiar as in an account that I am administer for. Unfortunately for the court, there were over 20 people there in support of me and most of them were Sovereigns as well...Included in the room were 3 other Peace Officers from WFS and myself, a sworn to the people Peace Officer and duly witnessed and Notarized as such....Hope this is helpful...Case dismissed with cause and prejudice, note the judge bowing before he abandoned the court. This video was recorded in Common Law jurisdiction and authorized by myself as such. Copyright September 1st, 2010 Keith of the Thompson Clan, All rights reserved.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της. Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Η δημοσίευσή του γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, ανθρωπιστικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.

Keywords
courtrightssovereignticketthompsonkeith
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Unconfirmed Reports: Syria May Send Troops to Yemen To Help Saudi Arabia Fight Ansar Allah

Unconfirmed Reports: Syria May Send Troops to Yemen To Help Saudi Arabia Fight Ansar Allah

Morgan S. Verity
Reuters/Ipsos Poll: Trump Voters Show Lower Enthusiasm for Midterm Elections

Reuters/Ipsos Poll: Trump Voters Show Lower Enthusiasm for Midterm Elections

Garrison Vance
South Korea Ambassador to Kyiv Recalled Over Prisoner Transfer Dispute

South Korea Ambassador to Kyiv Recalled Over Prisoner Transfer Dispute

Garrison Vance
Federal judge tosses Michigan’s antitrust suit accusing Big Oil of blocking green energy

Federal judge tosses Michigan’s antitrust suit accusing Big Oil of blocking green energy

Cassie B.
Trump Visits Texas as Paxton, Talarico Seek U.S. Senate Seat

Trump Visits Texas as Paxton, Talarico Seek U.S. Senate Seat

Douglas Harrington
U.S. Budget Deficit Surges to Nearly $2 Trillion, CBO Reports

U.S. Budget Deficit Surges to Nearly $2 Trillion, CBO Reports

Sterling Ashworth
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy