Η ασυνήθιστη δίκη του Κιθ Τόμπσον και ''η παρανομία του νομικού επωνύμου''

Πρόκειται για μια δίκη ρουτίνας, λόγω παράνομης στάθμευσης, που μετατρέπεται σε μια ασυνήθιστη υπόθεση, επειδή ο κατηγορούμενος (Γουίλφρεντ Κιθ Τόμπσον) δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητα του λεγόμενου "νομικού επωνύμου".

Ας παραθέσουμε εδώ και την δήλωση του τέως Βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνου Β΄: «..η οικογένειά μου κατάγεται από τη Δανία, και η βασιλική οικογένεια της Δανίας δεν έχει επώνυμο».

Πηγή του πρωτότυπου βίντεο: www.youtube.com/watch?v=yzjv20sC5CY Πηγή φωτογραφίας και σχετικού άρθρου: www.bbc.com/news/magazine-36499750



ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ (βλέπε και πρωτότυπη αγγλική περιγραφή παρακάτω):

Το κλειδί είναι απλώς να ξέρεις ποιος είσαι, να παραμένεις αξιοπρεπής και να υπερασπίζεσαι ειρηνικά τον χώρο σου. Ήμουν στο «δικαστήριο» επειδή στάθμευσα το όχημά μου (ή της συζύγου μου) στην κυρίαρχη χώρα μου (στο γκαζόν). Δίχως κλήση παράβασης, αλλά απευθείας με δικαστική κλήση που εκδόθηκε σε πλασματική οντότητα. Στα (και για τα) πρακτικά, αυτό το αρχείο ήταν γεμάτο καλούδια και περίμεναν μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι ημερήσιες υποθέσεις, προτού καλέσουν το όνομα που έμοιαζε να ανήκει σε κάποιον λογαριασμό τον οποίο διαχειρίζομαι εγώ. Δυστυχώς για το δικαστήριο, υπήρχαν πάνω από 20 άτομα εκεί για να με στηρίξουν και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν επίσης κυρίαρχοι. Συμπεριλήφθηκαν στην αίθουσα άλλοι τρεις Ειρηνικοί Λειτουργοί από το WFS πλέον του εαυτού μου, με όρκο στον Ειρηνικό Λειτουργό και απαραίτητων μαρτύρων που καταχωρήθηκαν ως τέτοιοι. Ελπίζω αυτό να φανεί χρήσιμο. Η υπόθεση απορρίφθηκε με αιτία και προκατάληψη και λάβετε υπόψη ότι ο δικαστής υποκλίθηκε ενώ εγκατέλειψε το δικαστήριο. Αυτό το βίντεο ηχογραφήθηκε στη δικαιοδοσία του κοινού δικαίου και εξουσιοδοτήθηκε από εμένα. Πνευματικά δικαιώματα: 1 Σεπτεμβρίου 2010, Κιθ από το σόι Τόμπσον. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ORIGINAL DESCRIPTION: The key is simply know who you are, stay in honour and stand your ground peacefully. I was in "court" because I parked mine or my wife's conveyance on my Sovereign land (i.e.) lawn. No ticket, straight to a court summons issued on a fictitious entity. On and for the record this file was filled with goodies and they waited until the entire case docket was done before they called a name that sounded familiar as in an account that I am administer for. Unfortunately for the court, there were over 20 people there in support of me and most of them were Sovereigns as well...Included in the room were 3 other Peace Officers from WFS and myself, a sworn to the people Peace Officer and duly witnessed and Notarized as such....Hope this is helpful...Case dismissed with cause and prejudice, note the judge bowing before he abandoned the court. This video was recorded in Common Law jurisdiction and authorized by myself as such. Copyright September 1st, 2010 Keith of the Thompson Clan, All rights reserved.





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