Rain International Produkt Information på Svenska med Lilian Druve

Rain International Produkt Information på Svenska med Lilian DruveVill du beställa produkter från Rain International gå till:Vill du ha kontakt med mej innan du beställer så hittar du mej här:Lilian Druve, oberoende distributör för Rain International berättar om produkterna:Soul (kallas även Rain Soul)Soul Red (kallas även Rain Soul Red)Core (kallas även Rain Core)Bend (kallas även Rain Bend)Pure (kallas även Rain Pure)Form (kallas även Rain Form)Alla produkter från Rain International är fröbaserade näringsprodukter.Soul /Soul Red - renar blodet och ger oss massor av näring - hämmar inflammation på cellnivå och ger oss hälsosam omega 3, 6 och 9.Core - renar alla organ och ger oss massor av näring.Bend - stödjer leder och ligament, innehåller bl.a växtbaserad glukosamin.Pure - växtbaserad pre- och probiotika i en och samma produkt. Jättegod att dricka.FORM - växtbaserat proteinpulver - främjar viktminskning o bygger musklerAlla Rain Internationals produkter är giftfria växt- och fröbaserade produkter och passar alla dieter.Vill du beställa produkter från Rain International gå till:Vill du ha kontakt med mej innan du beställer så hittar du mej här:Vill du ha kontakt med mej innan du beställer så hittar du mej här:Lilian Druve, oberoende distributör för Rain International berättar om produkterna:Soul (kallas även Rain Soul)Soul Red (kallas även Rain Soul Red)Core (kallas även Rain Core)Bend (kallas även Rain Bend)Pure (kallas även Rain Pure)Form (kallas även Rain Form)Alla produkter från Rain International är fröbaserade näringsprodukter.Soul /Soul Red - renar blodet och ger oss massor av näring - hämmar inflammation på cellnivå och ger oss hälsosam omega 3, 6 och 9.Core - renar alla organ och ger oss massor av näring.Bend - stödjer leder och ligament, innehåller bl.a växtbaserad glukosamin.Pure - växtbaserad pre- och probiotika i en och samma produkt. Jättegod att dricka.FORM - växtbaserat proteinpulver - främjar viktminskning o bygger musklerAlla Rain Internationals produkter är giftfria växt- och fröbaserade produkter och passar alla dieter.Vill du beställa produkter från Rain International gå till:Vill du ha kontakt med mej innan du beställer så hittar du mej här: