Palmemordet - Ole Dammegård - "Statskupp i slowmotion" + Tittarfrågor

Alla som väntat på att få höra Ole Dammegård berätta om sin bok "Statskupp i slowmotion"... här är en intervju som tar upp flera av avsnitten, där Ole i kortare ordalag går igenom många av de kapitel som hans bok i två delar behandlar. Som bonus på bokdiskussionen så får ni även 1,5 timmar rena svar på olika tittarfrågor, som Ni ställt på de olika sociala forum som finns på det svenska språket. Det finns frågor på utländska siter om mordet på Olof Palme, men de väntar vi med till ett senare tillfälle. Vi begränsar oss till landet Sverige och de frågor som finns här. Det blev en mycket fin intervju, där Ole piggar upp med mycket bra svar på många av de frågor, som går att besvara. Här är länk till Oles sida: https://lightonconspiracies.com/

