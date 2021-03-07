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Ζωντανή ομιλία π.Νικολάου Μανώλη: «Η επέτειος της Αποτείχισης και ο γέροντας Αγάθων»
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155 views • March 07, 2021
Ἀνακοίνωση ὁμιλίας πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη
Σύμπασα ἡ Γῆ γεύεται καί ἀπολαμβάνει τούς καρπούς τῆς Ἁγιοπατερικῆς Ἀποτείχισης καί τά οὐράνια δῶρα. Καί στήν πράξη, χειροπιαστά, ὁ γέροντας Ἀγάθων ἐπικύρωσε τήν Ἀποτείχισή μου, τήν σφράγισε! (π.Νικόλαος Μανώλης).
Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά, στίς 7/3/2021 στις 10:30 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.
Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 7 Μαρτίου 2021, στίς 10:30 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Ἡ ἐπέτειος τῆς Ἀποτείχισης καί ὁ γέροντας Ἀγάθων».
Σύμπασα ἡ Γῆ γεύεται καί ἀπολαμβάνει τούς καρπούς τῆς Ἁγιοπατερικῆς Ἀποτείχισης καί τά οὐράνια δῶρα. Καί στήν πράξη, χειροπιαστά, ὁ γέροντας Ἀγάθων ἐπικύρωσε τήν Ἀποτείχισή μου, τήν σφράγισε! (π.Νικόλαος Μανώλης).
Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά, στίς 7/3/2021 στις 10:30 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.
Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 7 Μαρτίου 2021, στίς 10:30 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Ἡ ἐπέτειος τῆς Ἀποτείχισης καί ὁ γέροντας Ἀγάθων».
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