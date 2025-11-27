BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Иисус стоял на берегу (песке) у моря. Жена, Дакон, Война Семени. Протокол от 16 ноября 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
67 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
2 views • 1 day ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1BGblw6VDZYWgzq5UYfULnZr3UcJqf5V5/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1BoLnbZv4VfjhDXjeAHC7vvT5P4R4cgPA/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1z8lWP1s_gmo6AO4Owj_dByf-yWUS8FZ7/view?usp=sharing


Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/1iB1u7II4iPEecnJWCZVMrJek7EJgjlLp/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1rCSsW6ps-AW-9B3ACxfyEhLhwwyLn3by/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Видео Лиланда The Gates of New Jerusalem

https://vimeo.com/manage/videos/1136127930

https://www.bitchute.com/video/UavFRE2M8Ii4

Транскрипт (прокрутите вниз до курса Course 05-7) https://leelandjones.wordpress.com/course-05/

Копия на Ютубе https://youtu.be/nNGCEgz4ygw

Как вкл. русск. субтитры https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0

Заметки https://drive.google.com/file/d/1FYDlegP6AFJFttMq1S-UTE3S4MWsy5UO/view

Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/


Фрагменты:

“12-я глава Откровения и Война Семени

Откр 12:17 Тогда дракон разгневался/рассвирепел на женщину и пошёл войной на остальных от её семени/потомства, на тех, кто соблюдает заповеди Бога и хранит свидетельство Иисуса. И Он (Иисус) стоял на песке моря.

Rev 12:17 ESV Then the dragon became furious with the woman and went off to make war on the rest of her offspring, on those who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. And he (Jesus) stood on the sand of the sea. https://biblehub.com/esv/revelation/12.htm

В переводе English Standard Version это предложение присутствует в конце 17-го стиха 12-й главы Откровения, и это очень значимо. В других переводах эта часть стиха отнесена в начало следующей, 13-й главы.


Война Семени началась ещё в Эдемском саду.

Быт 3:15 ABP https://biblehub.com/interlinear/apostolic/genesis/3.htm

Быт 3:15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.


Пята относится к ногам и пальцам на ногах истукана:

Дан 2:41 А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа... 43 ... они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною.


Змей неспособен создавать. Поэтому ему остаётся только модифицировать. Но 2 вида материалов несовместимы. Сатана пытался взять реванш через смешение ДНК ангелов и людей, в результате чего на свет появились Нефилимы (исполины Быт 6:4)


Потоп происходит после пребывания жены в пустыне в течение 3,5 лет (Откр 12:14 ... в продолжение времени, времён и полвремени. 15 И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь её рекою.)

Потоп — g2627 κατακλυσμός https://bible.by/strong-greek/2627/

откуда происходит слово “катаклизм”. Это слово в

Дан 9:26 ABP… они будут срублены/отсечены как в ПОТОПЕ g2627, и он прикажет в вымираниях/уничтожениях до конца войны завершаемой/сокращённой/урезанной

https://biblehub.com/interlinear/apostolic/daniel/9.htm


Семя Сатаны = те, которые “не раскаялись в принятии начертания”.

Откр 9:21 И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах g5331 фармакея...


На этот раз потоп представлен не водой, а семенем. Этот потоп относится ко Дням Ноя и войне семени, к Нефилимам (Мф 24:37-38)...Когда воскресший Христос являлся ученикам, Он говорил с ними о будущем, о Новом Иерусалиме. Даже размеры относятся к Святому Городу. Вот почему для нас является таким благословением, что есть возможность изобразить Новый Иерусалим в виде 3D модели, так как этот Город представляет собой грядущее Царство! Мы верим, что Христос посещает Своих учеников снова, перед Своим 2-м Пришествием, и Он обращается к нам с посланием  — приходить к Воротам, так как они открываются!”


Потоп Последнего Времени Как во Дни Ноя https://cloud.mail.ru/public/gVu5/H6xi4XBFz

Наводнение Аль-Аксы Al-Aqsa Flood

в Протоколе 18 февр 2024  https://cloud.mail.ru/public/VVSN/YZey84zvS


3,5+3,5=7 лет (Откр 12:6,14)

на Схемах

стр 2 https://cloud.mail.ru/public/B5Yd/pxVAwTpGG

стр 8 https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y

https://www.youtube.com/watch?v=bDre6ps626s

https://www.youtube.com/watch?v=YZYPctwOO5k&t=495s

https://www.youtube.com/watch?v=6Xz4GErnxJE&t=500s


Вр Шкала Даниила (2015-2024 гг.) Армагеддон "Мир и Безопасность" https://www.youtube.com/watch?v=bDre6ps626s

14 лет Aпокалипсиса 2010-2024 гг. Книга Есфири и Откровение https://www.youtube.com/watch?v=HAAUA-YMt7U

Keywords
dnaarmageddonsea of galileedaniel 9apokalipsisleeland jones in russianjenavtoroe prishestvie iisusa hristaistukaniezekiil12 apostolovvoyna semenidrakonotkrovenie 12 glavanachertaniegalileyskoe more
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy