Иисус стоял на берегу (песке) у моря. Жена, Дакон, Война Семени. Протокол от 16 ноября 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1BGblw6VDZYWgzq5UYfULnZr3UcJqf5V5/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1BoLnbZv4VfjhDXjeAHC7vvT5P4R4cgPA/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1z8lWP1s_gmo6AO4Owj_dByf-yWUS8FZ7/view?usp=sharing
Ориг. англ.
https://docs.google.com/document/d/1iB1u7II4iPEecnJWCZVMrJek7EJgjlLp/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rCSsW6ps-AW-9B3ACxfyEhLhwwyLn3by/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Видео Лиланда The Gates of New Jerusalem
https://vimeo.com/manage/videos/1136127930
https://www.bitchute.com/video/UavFRE2M8Ii4
Транскрипт (прокрутите вниз до курса Course 05-7) https://leelandjones.wordpress.com/course-05/
Копия на Ютубе https://youtu.be/nNGCEgz4ygw
Как вкл. русск. субтитры https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0
Заметки https://drive.google.com/file/d/1FYDlegP6AFJFttMq1S-UTE3S4MWsy5UO/view
Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Фрагменты:
“12-я глава Откровения и Война Семени
Откр 12:17 Тогда дракон разгневался/рассвирепел на женщину и пошёл войной на остальных от её семени/потомства, на тех, кто соблюдает заповеди Бога и хранит свидетельство Иисуса. И Он (Иисус) стоял на песке моря.
Rev 12:17 ESV Then the dragon became furious with the woman and went off to make war on the rest of her offspring, on those who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. And he (Jesus) stood on the sand of the sea. https://biblehub.com/esv/revelation/12.htm
В переводе English Standard Version это предложение присутствует в конце 17-го стиха 12-й главы Откровения, и это очень значимо. В других переводах эта часть стиха отнесена в начало следующей, 13-й главы.
Война Семени началась ещё в Эдемском саду.
Быт 3:15 ABP https://biblehub.com/interlinear/apostolic/genesis/3.htm
Быт 3:15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.
Пята относится к ногам и пальцам на ногах истукана:
Дан 2:41 А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа... 43 ... они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною.
Змей неспособен создавать. Поэтому ему остаётся только модифицировать. Но 2 вида материалов несовместимы. Сатана пытался взять реванш через смешение ДНК ангелов и людей, в результате чего на свет появились Нефилимы (исполины Быт 6:4)
Потоп происходит после пребывания жены в пустыне в течение 3,5 лет (Откр 12:14 ... в продолжение времени, времён и полвремени. 15 И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь её рекою.)
Потоп — g2627 κατακλυσμός https://bible.by/strong-greek/2627/
откуда происходит слово “катаклизм”. Это слово в
Дан 9:26 ABP… они будут срублены/отсечены как в ПОТОПЕ g2627, и он прикажет в вымираниях/уничтожениях до конца войны завершаемой/сокращённой/урезанной
https://biblehub.com/interlinear/apostolic/daniel/9.htm
Семя Сатаны = те, которые “не раскаялись в принятии начертания”.
Откр 9:21 И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах g5331 фармакея...
На этот раз потоп представлен не водой, а семенем. Этот потоп относится ко Дням Ноя и войне семени, к Нефилимам (Мф 24:37-38)...Когда воскресший Христос являлся ученикам, Он говорил с ними о будущем, о Новом Иерусалиме. Даже размеры относятся к Святому Городу. Вот почему для нас является таким благословением, что есть возможность изобразить Новый Иерусалим в виде 3D модели, так как этот Город представляет собой грядущее Царство! Мы верим, что Христос посещает Своих учеников снова, перед Своим 2-м Пришествием, и Он обращается к нам с посланием — приходить к Воротам, так как они открываются!”
Потоп Последнего Времени Как во Дни Ноя https://cloud.mail.ru/public/gVu5/H6xi4XBFz
Наводнение Аль-Аксы Al-Aqsa Flood
в Протоколе 18 февр 2024 https://cloud.mail.ru/public/VVSN/YZey84zvS
3,5+3,5=7 лет (Откр 12:6,14)
на Схемах
стр 2 https://cloud.mail.ru/public/B5Yd/pxVAwTpGG
стр 8 https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y
https://www.youtube.com/watch?v=bDre6ps626s
https://www.youtube.com/watch?v=YZYPctwOO5k&t=495s
https://www.youtube.com/watch?v=6Xz4GErnxJE&t=500s
Вр Шкала Даниила (2015-2024 гг.) Армагеддон "Мир и Безопасность" https://www.youtube.com/watch?v=bDre6ps626s
14 лет Aпокалипсиса 2010-2024 гг. Книга Есфири и Откровение https://www.youtube.com/watch?v=HAAUA-YMt7U