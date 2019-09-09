10 Protocolo 2000

Protocolo 2000

Es la adicción del MMS2 (Hipoclorito de Calcio)

Sumerge la mitad de una capsula size 0 en el recipiente y llena 1/16 de la capsula. Cierre la capsula con su tapa y tome con por lo menos un vaso con 240 cc/mL (8 onzas) de agua. Nunca llene la cápsula por más de la mitad cuando es de size 0. Comience con un poco y luego aumente la dosis. De esta manera no tendrá síntomas incomodos.

Comience con 1/16, después siga con 1/8, luego ¼ y finalmente ½.

Nota: Tome mucha agua, porque el MMS2 (Hipoclorito de Calcio) se activa con agua y produce ácido hipocloroso, lo cual su sistema inmunológico produce naturalmente.

Otra nota: Tome precaución al almacenar su MMS2 y DMSO por separado, ya que se pueden incendiar si accidentalmente se entran en contacto, especialmente cuando el DMSO es puro.