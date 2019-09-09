© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
#10 Protocolo 2000
Follow
1
Sign in to download MP3
Share
Report
125 views • September 09, 2019
Protocolo 2000
Es la adicción del MMS2 (Hipoclorito de Calcio)
Sumerge la mitad de una capsula size 0 en el recipiente y llena 1/16 de la capsula. Cierre la capsula con su tapa y tome con por lo menos un vaso con 240 cc/mL (8 onzas) de agua. Nunca llene la cápsula por más de la mitad cuando es de size 0. Comience con un poco y luego aumente la dosis. De esta manera no tendrá síntomas incomodos.
Comience con 1/16, después siga con 1/8, luego ¼ y finalmente ½.
Nota: Tome mucha agua, porque el MMS2 (Hipoclorito de Calcio) se activa con agua y produce ácido hipocloroso, lo cual su sistema inmunológico produce naturalmente.
Otra nota: Tome precaución al almacenar su MMS2 y DMSO por separado, ya que se pueden incendiar si accidentalmente se entran en contacto, especialmente cuando el DMSO es puro.
Es la adicción del MMS2 (Hipoclorito de Calcio)
Sumerge la mitad de una capsula size 0 en el recipiente y llena 1/16 de la capsula. Cierre la capsula con su tapa y tome con por lo menos un vaso con 240 cc/mL (8 onzas) de agua. Nunca llene la cápsula por más de la mitad cuando es de size 0. Comience con un poco y luego aumente la dosis. De esta manera no tendrá síntomas incomodos.
Comience con 1/16, después siga con 1/8, luego ¼ y finalmente ½.
Nota: Tome mucha agua, porque el MMS2 (Hipoclorito de Calcio) se activa con agua y produce ácido hipocloroso, lo cual su sistema inmunológico produce naturalmente.
Otra nota: Tome precaución al almacenar su MMS2 y DMSO por separado, ya que se pueden incendiar si accidentalmente se entran en contacto, especialmente cuando el DMSO es puro.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.