Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Νο3 (ΛΟΥΚ ΜΟΝΤΑΝΙΕ)| ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ FRANCE 5 [2014]

Ένα ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε τον Ιούλιο του 2014 από το France 5 αποκαλύπτει τις τελευταίες ανακαλύψεις - "επαναστατικές" σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου- του καθηγητή Luc Montagnier, κάτοχου του βραβείου Νόμπελ Ιατρικής το 2008 για την ανακάλυψη του ιού του AIDS. Βασιζόμενος στο εξαιρετικά αμφιλεγόμενο έργο του Jacques Benveniste για τη μνήμη του νερού, ο Luc Montagnier ισχυρίζεται ότι είναι σε θέση να τηλεμεταφέρει το DNA μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πραγματικότητα ή φαντασία;

Το πείραμα που ακολουθούν βήμα προς βήμα οι Christian Manil και Laurent Lichtenstein στην ταινία τους On a retrouvé la mémoire de l'eau (Βρήκαμε τη μνήμη του νερού) θέτει υπό αμφισβήτηση διάφορες επιστημονικές θεωρίες μέσω των εκπληκτικών αποτελεσμάτων του. Αν επιβεβαιωθούν, η βιολογία θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια πραγματική αλλαγή μοντέλου.

Τα έμβια όντα δεν θα διέπονται πλέον μόνο από χημικές αντιδράσεις, αλλά και από ηλεκτρομαγνητικά σήματα που μεταφέρουν πληροφορίες.

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