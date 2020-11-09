George Soros- od konfiskowania mienia żydów do miliardera bankrutującego kraje.

Po latach odkopano zapomniany wywiad z miliarderem Georgem Sorosem w którym opowiada jak bez skrupułów konfiskował majątki żydowskie w 1944 roku w Budapeszcie, jak omija regulacje lobbując jednocześnie za nimi i jak bezwzględnie bankrutuje całe kraje. Jest to istotny obraz przedstawiający typowy kliniczny przypadek psychopaty, który ociera się o schizofrenię by usprawiedliwić swoje bezwzględne działania.



W ostatnich latach Soros był odpowiedzialny za wojnę domową na Ukrainie, potężną migrację do Europy, cenzurowanie internetu, sponsorowanie ruchów komunistycznych i ciągłych zamieszek na tle rasowym w Stanach Zjednoczonych oraz manipulacje wyborami w USA. Coraz wyraźniej również widać, iż jego globalne działania destabilizują każdy w miarę niezależny rząd narodowy na świecie, kosztem rozwoju globalizacji i globalnego "otwartego" społeczeństwa.