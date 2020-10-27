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ΣΤΗ ΦΟΥΣΚΑ ΤΗΣ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟΚΟΡΟΪΔΙΑΣ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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838 views • October 27, 2020
Ακόμα και με τα απίστευτα ταχυδακτυλουργικά τους στον τρόπο που παρουσιάζουν τους αριθμούς τους με σκοπό να πείσουν ότι ζούμε επικίνδυνα, μάλλον δεν δείχνει πως τα καταφέρνουν. Γι’αυτό και εφάρμοσαν κιόλας την ολοκληρωτική λογική τους, το δόγμα “όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος.” Και ναι μεν για την ώρα το ρόλο της ράβδου μπορεί να τον παίζει κυρίως το πρόστιμο αλλά όπως έχουμε δει και βλέπουμε σε διάφορες χώρες δεν περιορίζονται στο να μην γίνει το δόγμα κυριολεκτικό.

Αυτό βέβαια δεν σταματά τη διαρκή διεθνή κινητικότητα εναντίωσης διότι το δαιδαλώδες αυτό σκάνδαλο όλο ξεσκεπάζεται με τον πιο κατάφορο τρόπο, σε σημείο που έχει καταστήσει τους θιασωτές του κορυφαίους γελωτοποιούς. Για παράδειγμα, την ίδια στιγμή που βλέπουμε τους θανάτους στην Ελλάδα να μειώνονται σε σχέση με πέρυσι, στη Θεσσαλονίκη μας λένε πως σκάβουν νέους τάφους.

Πάντως μας καθησύχασαν με το εμβόλιο, αυτό της astrazeneca που είχε διακοπεί επειδή ένας εθελοντής έπαθε εγκάρσια μυελίτιδα, που μάθαμε για το νεκρό εθελοντή στη Βραζιλία, που έχει ήδη παραγγείλει η Ελλάδα, ναι αυτό, δημιουργεί είπανε ισχυρή ανοσία τελικά...


Για επικοινωνία: [email protected]

Έδρα: https://angelokarageorgos.gr

Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar

Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/

Όλα τα links του επεισοδίου είναι εδώ επειδή δε χωρούν στο brighteon

Σε τι κόσμο μπαμπά μ' έχεις φέρει να ζήσω;
https://youtu.be/5rRGvJ4lO7c

Κορονοϊός: «Βράζουν» Αττική, Θεσσαλονίκη και Γιάννενα! Πού βρέθηκαν τα 715 νέα κρούσματα
https://www.newsit.gr/ellada/koronoios-vrazoun-attiki-thessaloniki-kai-giannena-pou-vrethikan-ta-715-nea-krousmata/3129432/

Κορωνοϊός – Βατόπουλος: «Έρχονται σκληρά μέτρα – Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος» (video) https://doxaorfanakigreece.home.blog/2020/10/22/%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b2%ce%b1%cf%84%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7/

Αμετανόητη η εκπαιδευτικός στο Λύκειο Υμηττού που ζητούσε μάσκαρα αντί για... μάσκα: «Επιθυμώ να δικαστώ» https://www.protothema.gr/greece/article/1058459/ametanoiti-i-ekpaideutikos-sto-lukeio-umittou-pou-zitouse-maskara-adi-gia-maska-epithumo-na-dikasto/

AΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ..
https://diodotos-k-t.blogspot.com/2020/10/a.html

Τα παιδιά στο σχολείο θα φοράνε υποχρεωτικά μάσκα και στα διαλείμματα
https://hairt.gr/?p=7434

Μας δουλεύουν όλους κανονικά! Δείτε το πριν εξαφανιστεί
https://youtu.be/FDpb1LwvBT0

Ισοπεδωτικός ο καθηγητής Ιωαννίδης ( Στάνφορντ) : “Οι μάσκες έχουν χρησιμότητα μόνον για κάποιον που είναι μολυσμένος και όσους έρχονται σε επαφη μαζί του – Χαμηλότερη η θνητότητα από τον κορονοϊό – Ολέθρια τα μέτρα “
https://thefaq.gr/isopedotikos-o-kathigitis-ioannidis-stanfornt-quot-oi-maskes-echoyn-chrisimotita-monon-gia-kapoion-poy-einai-molysmenos-kai-osoys-erchontai-se-epafi-mazi-toy-chamiloteri-i-thnitotita-apo-ton-koronoio/

Brutale Verhaftungen in Berlin https://youtu.be/5yF0qcV-umk

Ορισμός Κρούσματος – Νέος Κορωνοιός SARS-CoV-2 https://sastya.gr/nea/1271/enimerosi-sxetika-me-ton-neo-koronoio-2019-sars-cov-2-orismos-krousmatos

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ: Περίοδος 1η έως 30ή εβδομάδα, 2020 https://www.statistics.gr/documents/20181/00b46476-03d2-3eab-40a8-d17096c5e70d

Θεσσαλονίκη: Σκάβουν νέους τάφους για τα θύματα του κορωνοϊού (ΦΩΤΟ)
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/

Ακούσατε εσείς να εξαιρούνται από την γενική εντολή για μάσκα στους εσωτερικούς χώρους οι δημοσιογράφοι; (για να αντιληφθούμε το δούλεμα...) https://koukfamily.blogspot.com/2020/10/blog-post_272.html

The Flaming Lips perform in plastic bubbles https://edition.cnn.com/videos/entertainment/2020/06/11/the-flaming-lips-stephen-colbert-plastic-bubble-concert-orig-kj.cnn

VACCINE HOPE
Oxford Uni & AstraZeneca’s coronavirus vaccine ‘works perfectly’ & builds strong immunity, study says https://www.thesun.co.uk/news/13001638/coronavirus-vaccine-oxford-uni-astrazenecca-perfectly-immunity/

EU under pressure for FINANCING Wuhan laboratory at heart of COVID conspiracy
https://www.express.co.uk/news/world/1350995/Coronavirus-news-china-wuhan-institute-of-virology-eu-funding-conspiracy

Επεισόδια σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην απαγόρευση κυκλοφορίας στη Νάπολη με καπνογόνα και κροτίδες…
http://www.mixanitouxronou.gr/epeisodia-se-diamartyries-enantia-stin-apagoreysi-kykloforias-sti-napoli-me-kapnogona-kai-krotides/
Keywords
vaccinesnew world ordercoronavirus
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