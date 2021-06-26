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CONSPIRACY CHIC:PANDEMICS EVERY 1O0 YEARS LIKE CLOCKWORK?1720,1820,1920.2020
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121 views • June 26, 2021
FT REILEY EXPERIMENTAL MENINGITIS VACCINE - ROCKEFELLER FINANCED
SCIENTIST FREDRIC GATES "SPANISH FLU" MILLIONS DEAD
WUHAN LAB CORONA VIRUS 19-US,CANADA AND AUSTRILIA IMPLICATED
FAUCHI IS ONLY THE "BAGMAN" EXPERIMENTAL VACCINE,AGAIN?
COVID VACCINE KILLING AND MAIMING THOUSANDS
EXPERIMENTAL HEPATITUS VACCINE 1979 = AIDS EPIDEMIC1980
32 MILLION DEAD FROM AIDS AFTER HEP-B VACCINE
BILL GATES'THE NEXT ONE " EBOLA/ HENIPA COMBO 75% KILL RATE SUPERSPREADER FROM FRUIT BAT URINE??
WHAT IS BILL GATES DOING IN AFRICA TODAY?
'
SCIENTIST FREDRIC GATES "SPANISH FLU" MILLIONS DEAD
WUHAN LAB CORONA VIRUS 19-US,CANADA AND AUSTRILIA IMPLICATED
FAUCHI IS ONLY THE "BAGMAN" EXPERIMENTAL VACCINE,AGAIN?
COVID VACCINE KILLING AND MAIMING THOUSANDS
EXPERIMENTAL HEPATITUS VACCINE 1979 = AIDS EPIDEMIC1980
32 MILLION DEAD FROM AIDS AFTER HEP-B VACCINE
BILL GATES'THE NEXT ONE " EBOLA/ HENIPA COMBO 75% KILL RATE SUPERSPREADER FROM FRUIT BAT URINE??
WHAT IS BILL GATES DOING IN AFRICA TODAY?
'
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