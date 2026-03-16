O Ανατριχιδιασμένος Θυμάται...

Μην ξεχνάμε ότι, νέα δημοκρατία και πασοκ μαζί με τον συριζα και όλα τα μικρά κόμματα ψήφισαν μνημόνια τζαμί στο βοτανικό ενσωμάτωση λαθρομεταναστών και αντικατάσταση πληθυσμού γάμους ομοφυλοφίλων και δικαίωμα υιοθεσίας παιδιών κατάσχεση πρώτης κατοικίας υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και άλλα πολλά….

1. Μνημόνια

Τα μνημόνια συνδέονται με την οικονομική κρίση και τη συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το πρώτο μνημόνιο ψηφίστηκε το 2010 από το ΠΑΣΟΚ.

Το δεύτερο το 2012 με στήριξη από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα.

Το τρίτο το 2015 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με στήριξη και άλλων κομμάτων στη Βουλή.

Άρα πράγματι υπήρξαν περίοδοι όπου διαφορετικά κόμματα ψήφισαν μνημονιακές συμφωνίες, αλλά όχι όλα μαζί από την αρχή.

2. Τζαμί στον Βοτανικό

Η κατασκευή του τεμένους στον Βοτανικό αποφασίστηκε από το ελληνικό κράτος μετά από πολλά χρόνια συζήτησης ώστε να υπάρχει επίσημος χώρος λατρείας για μουσουλμάνους στην Αθήνα. Η νομοθεσία είχε ψηφιστεί ήδη από το 2006 και υποστηρίχθηκε από διαφορετικές κυβερνήσεις.

3. Μεταναστευτική πολιτική

Η μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα επηρεάζεται και από κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι νόμοι για άδειες παραμονής, άσυλο ή ένταξη ψηφίστηκαν από διαφορετικές κυβερνήσεις (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ). Ο όρος «αντικατάσταση πληθυσμού» είναι πολιτικός χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται στη δημόσια συζήτηση αλλά δεν είναι επίσημη πολιτική ή αποδεδειγμένη στρατηγική του κράτους.

4. Γάμος ομοφύλων και υιοθεσία

Το 2024 ψηφίστηκε στην Ελλάδα ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου με δικαίωμα υιοθεσίας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπέρ ψήφισαν βουλευτές από διαφορετικά κόμματα, ενώ άλλοι από τα ίδια κόμματα καταψήφισαν. Δεν υπήρξε απόλυτη κομματική γραμμή.

5. Κατασχέσεις / πρώτη κατοικία

Οι νόμοι για πλειστηριασμούς και προστασία πρώτης κατοικίας άλλαξαν αρκετές φορές μέσα στην κρίση. Κυβερνήσεις διαφορετικών κομμάτων ψήφισαν ρυθμίσεις για τράπεζες, κόκκινα δάνεια και πλειστηριασμούς.

6. Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί

Κατά την πανδημία COVID-19 η κυβέρνηση επέβαλε υποχρεωτικό εμβολιασμό σε ορισμένες επαγγελματικές ομάδες (π.χ. υγειονομικούς) για λόγους δημόσιας υγείας. Αυτό έγινε σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

