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UKRAINE ON FIRE (2016) | by Igor Lopatonok and with Oliver Stone [GR Subs]
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57 views • May 30, 2022
Igor Lopatonok: Το όραμα του διευθυντή παραγωγής του Ukraine on Fire (2016)
Ήμουν υποστηρικτής της πορτοκαλί επανάστασης στην Ουκρανία το 2004, αλλά με την πάροδο του χρόνου βρίσκω όλο και περισσότερες αποδείξεις ότι όλες οι "επαναστάσεις" ήταν σχεδιασμένες και σκηνοθετημένες με μεγάλα χρηματικά ποσά και συμμετοχή ξένων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.
Το αποτέλεσμα ήταν φρικτό για την Ουκρανία, οι άνθρωποι έχασαν το όνειρο της ελεύθερης δημοκρατίας - οι δημοκράτες δείχνουν τέτοια πείνα για εξουσία και χρήμα - μοιάζουν πολύ χειρότεροι από τον προκάτοχό τους.
Θυμάμαι έναν φίλο μου να μου τηλεφωνεί από την Οδησσό κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών των γεγονότων του "Euromaidan" τον Νοέμβριο του 2013 και να με ρωτάει - "Πού είναι η κάλυψη του CNN;"
Εκείνη την εποχή - τον Νοέμβριο του 2013 εγώ και η ομάδα μου είχαμε ήδη αρχίσει να συγκεντρώνουμε υλικό και στοιχεία, αλλά ούτε σε έναν εφιάλτη δεν φανταζόμουν ότι αυτό το πραξικόπημα θα ήταν τόσο αιματηρό και βίαιο.
Δεν μπορώ να το ονομάσω επανάσταση. Αυτό ήταν ένα οργανωμένο, προετοιμασμένο, χρηματοδοτούμενο και σκηνοθετημένο πραξικόπημα - και όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό το γεγονός έψαχναν για τους δικούς τους στόχους, και οι Ουκρανοί συμπολίτες μου χρησιμοποιήθηκαν ως ένα μέσο εναντίον της κυβέρνησης. Και μεθόδευσαν μια συγκάλυψη για αυτές τις ενέργειες, και κατηγόρησαν την αστυνομία και την κυβέρνηση, αλλά πολέμησαν χωρίς δισταγμό επειδή το αίμα ήταν ήδη στα χέρια τους.
Εγώ, ως πολίτης, δεν μπορώ απλά να κάθομαι και να παρακολουθώ. Αποφασίσαμε να ρίξουμε λίγο φως στους παρασκηνιακούς παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών, αλλά με εντελώς διαφορετικούς στόχους - γεωπολιτικούς στόχους. Έτσι, δίνοντας προσοχή σε αυτή την τεχνολογική εξέλιξη, βρήκαμε πολλά κοινά μοτίβα σε όλο τον κόσμο και αυτό μας οδηγεί σε ένα σοβαρό συμπέρασμα - ότι οι άνθρωποι σε έναν ελεύθερο κόσμο πρέπει να γνωρίζουν πώς οι κυβερνήσεις τους χρησιμοποιούν τα χρήματα των φόρων τους για παιχνίδια αλλαγής καθεστώτος σε όλο τον κόσμο.
Η μεγαλύτερη ανησυχία μου για όλα αυτά - Είμαστε τόσο ηλίθιοι που θα αφήσουμε τις διαφορές και τις ιδεολογίες μας να φέρουν τον κόσμο στα πρόθυρα του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου; Μπορούμε να σταματήσουμε τους πολιτικούς μας από αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια εξουσίας; Και νομίζω πως ναι, αν όλοι μας είμαστε ενήμεροι και συνειδητοποιημένοι, και δεν μείνουμε σιωπηλοί όταν βλέπουμε τους νεοναζί να παρουσιάζονται ως μαχητές της ελευθερίας, και τους χειραγωγούς από τους νεοσυντηρητικούς μέχρι τους νεοφιλελεύθερους να χρησιμοποιούν όχι μόνο τους πολίτες της Ουκρανίας αλλά όλους εμάς σε όλο τον Κόσμο για να πετύχουν τους στόχους τους.
Igor Lopatonok, Διευθυντής
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: https://bit.ly/36TpMSz
Διαβάστε επίσης το άρθρο: Πώς ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν εγκατέστησαν νεοναζί στην Ουκρανία ΕΔΩ: https://bit.ly/3N9g27J
Ήμουν υποστηρικτής της πορτοκαλί επανάστασης στην Ουκρανία το 2004, αλλά με την πάροδο του χρόνου βρίσκω όλο και περισσότερες αποδείξεις ότι όλες οι "επαναστάσεις" ήταν σχεδιασμένες και σκηνοθετημένες με μεγάλα χρηματικά ποσά και συμμετοχή ξένων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.
Το αποτέλεσμα ήταν φρικτό για την Ουκρανία, οι άνθρωποι έχασαν το όνειρο της ελεύθερης δημοκρατίας - οι δημοκράτες δείχνουν τέτοια πείνα για εξουσία και χρήμα - μοιάζουν πολύ χειρότεροι από τον προκάτοχό τους.
Θυμάμαι έναν φίλο μου να μου τηλεφωνεί από την Οδησσό κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών των γεγονότων του "Euromaidan" τον Νοέμβριο του 2013 και να με ρωτάει - "Πού είναι η κάλυψη του CNN;"
Εκείνη την εποχή - τον Νοέμβριο του 2013 εγώ και η ομάδα μου είχαμε ήδη αρχίσει να συγκεντρώνουμε υλικό και στοιχεία, αλλά ούτε σε έναν εφιάλτη δεν φανταζόμουν ότι αυτό το πραξικόπημα θα ήταν τόσο αιματηρό και βίαιο.
Δεν μπορώ να το ονομάσω επανάσταση. Αυτό ήταν ένα οργανωμένο, προετοιμασμένο, χρηματοδοτούμενο και σκηνοθετημένο πραξικόπημα - και όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό το γεγονός έψαχναν για τους δικούς τους στόχους, και οι Ουκρανοί συμπολίτες μου χρησιμοποιήθηκαν ως ένα μέσο εναντίον της κυβέρνησης. Και μεθόδευσαν μια συγκάλυψη για αυτές τις ενέργειες, και κατηγόρησαν την αστυνομία και την κυβέρνηση, αλλά πολέμησαν χωρίς δισταγμό επειδή το αίμα ήταν ήδη στα χέρια τους.
Εγώ, ως πολίτης, δεν μπορώ απλά να κάθομαι και να παρακολουθώ. Αποφασίσαμε να ρίξουμε λίγο φως στους παρασκηνιακούς παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών, αλλά με εντελώς διαφορετικούς στόχους - γεωπολιτικούς στόχους. Έτσι, δίνοντας προσοχή σε αυτή την τεχνολογική εξέλιξη, βρήκαμε πολλά κοινά μοτίβα σε όλο τον κόσμο και αυτό μας οδηγεί σε ένα σοβαρό συμπέρασμα - ότι οι άνθρωποι σε έναν ελεύθερο κόσμο πρέπει να γνωρίζουν πώς οι κυβερνήσεις τους χρησιμοποιούν τα χρήματα των φόρων τους για παιχνίδια αλλαγής καθεστώτος σε όλο τον κόσμο.
Η μεγαλύτερη ανησυχία μου για όλα αυτά - Είμαστε τόσο ηλίθιοι που θα αφήσουμε τις διαφορές και τις ιδεολογίες μας να φέρουν τον κόσμο στα πρόθυρα του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου; Μπορούμε να σταματήσουμε τους πολιτικούς μας από αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια εξουσίας; Και νομίζω πως ναι, αν όλοι μας είμαστε ενήμεροι και συνειδητοποιημένοι, και δεν μείνουμε σιωπηλοί όταν βλέπουμε τους νεοναζί να παρουσιάζονται ως μαχητές της ελευθερίας, και τους χειραγωγούς από τους νεοσυντηρητικούς μέχρι τους νεοφιλελεύθερους να χρησιμοποιούν όχι μόνο τους πολίτες της Ουκρανίας αλλά όλους εμάς σε όλο τον Κόσμο για να πετύχουν τους στόχους τους.
Igor Lopatonok, Διευθυντής
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: https://bit.ly/36TpMSz
Διαβάστε επίσης το άρθρο: Πώς ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν εγκατέστησαν νεοναζί στην Ουκρανία ΕΔΩ: https://bit.ly/3N9g27J
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