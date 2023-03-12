TKTV - Behauptung - Wort zum Sonntag | Etymologie (mehrsprachig)

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Wenn jemand etwas behauptet, dann schlägt dieser jemand anderem den Kopf ab, um ihm ein neues Haupt aufsetzen zu können.
Sprechen wir vom Zauber, dann ist das Köpfen wohl schwarze Magie und demnach das behaupten negativ zu konnotieren.
TIMESTAMP / ZEITSTEMPEL
00:00:00 Einleitung
00:04:21 Etymologie Deutsch
00:11:20 Etymologie im Vergleich
00:35:23 Thesaurus
00:38:46 Diskurs & Übe