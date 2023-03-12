TKTV - Behauptung - Wort zum Sonntag | Etymologie (mehrsprachig)

Wenn jemand etwas behauptet, dann schlägt dieser jemand anderem den Kopf ab, um ihm ein neues Haupt aufsetzen zu können.

Sprechen wir vom Zauber, dann ist das Köpfen wohl schwarze Magie und demnach das behaupten negativ zu konnotieren.





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00:00:00 Einleitung

00:04:21 Etymologie Deutsch

00:11:20 Etymologie im Vergleich

00:35:23 Thesaurus

00:38:46 Diskurs & Übe