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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ: ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑ ΚΛΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ
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72 views • May 21, 2021
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ: ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑ ΚΛΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ https://ugetube.com/watch/KQRUEmVaPH4K5Dj , https://rumble.com/vhenml-29237277.html .
ΠΗΓΗ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ:
https://www.mixcloud.com/grdradios/%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B6%CF%89%CE%B7%CF%82-17052021
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
Ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναλυτικό Βιογραφικό: http://www.kassimatisdimokratia.gr/index.php/identity/item/37-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C
Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, Ν. 3418, ΑΡΘ. 12, ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘ. 5, ΠΑΡ. 3 https://www.brighteon.com/59fc29e9-4184-4b48-8c5f-be8762406c5d ΒΙΝΤΕΟ, https://ugetube.com/watch/X67f7f2HSjTPCKk (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΠΕΙΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ).
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl ΒΙΝΤΕΟ, https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad , https://rumble.com/vh90r9-28974357.html .
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ MY MARKET ΛΟΦΟΥ ΣΚΟΥΖΕ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΗΣ, ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘ. 5, ΠΑΡ. 3: «Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ» ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΦΟΡΑΕΙ ΦΙΜΩΤΡΟ https://ugetube.com/watch/fKd7iZLAjvGxY7i ΒΙΝΤΕΟ, https://www.brighteon.com/8e2db480-0ddb-4743-aab1-cd797a366e68 .
ΠΗΓΗ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ:
https://www.mixcloud.com/grdradios/%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B6%CF%89%CE%B7%CF%82-17052021
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
Ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναλυτικό Βιογραφικό: http://www.kassimatisdimokratia.gr/index.php/identity/item/37-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C
Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, Ν. 3418, ΑΡΘ. 12, ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘ. 5, ΠΑΡ. 3 https://www.brighteon.com/59fc29e9-4184-4b48-8c5f-be8762406c5d ΒΙΝΤΕΟ, https://ugetube.com/watch/X67f7f2HSjTPCKk (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΠΕΙΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ).
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl ΒΙΝΤΕΟ, https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad , https://rumble.com/vh90r9-28974357.html .
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