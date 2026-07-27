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Crônicas dos Anunnaki - A Evolução de Medidas Draconianas na Terra
De laboratórios subterrâneos e híbridos a instalações lunares e marcianas, passando por naves acidentadas e operações de recuperação: explore uma história há muito não revelada e, por meio da conscientização, rompa as correntes da opressão.