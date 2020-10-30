SZCZEPIENIA XXI WIEKU”. Część 3,4,5.

Konferencja "Szczepienia XXI wieku" z udziałem najbardziej znaczących ludzi w Polsce, którzy zajmują się tym tematem została zorganizowana po wielu perturbacjach i sprzeciwie mediów głównego nurtu w sobotę 26 sierpnia w Warszawie. Zapalnikiem dla decyzji o zorganizowaniu tej konferencji była informacja, że jest pomysł, by odbierać rodzicom dzieci za brak szczepień.



Na konferencji oprócz omawiania całego spektrum problemów dotyczących szczepień ogłoszono DEKLARACJĘ WARSZAWSKĄ - "Karty wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych”. Zostanie ona rozesłana do wszystkich organów państwowych w Polsce i najważniejszych instytucji na świecie. Wcześniej zbierane będą pod nią Wasze / Państwa podpisy. Liczymy na poparcie tej akcji.