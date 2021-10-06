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Project Veritas hatte es angekündigt. HIER IST Teil 4
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20 views • October 06, 2021
DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Mehrere Pfizer-Wissenschaftler heimlich gefilmt!
B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • V​erbreiten
Project Veritas hat den mittlerweile 4. Teil der #CovidExposed-Reihe fertiggestellt.
Gleich 3 Pfizer-Wissenschaftler wurden in die Falle gelockt und sprachen ungehemmt beispielsweise über die Wirksamkeit der Impfung versus natürliche Immunität oder darüber, dass Pfizer ein "böses" Unternehmen sei...
Das waren noch nicht alle Videos über Pfizer - die nächsten sind von Project Veritas bereits in Arbeit...
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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