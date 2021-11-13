Janken met wappie Bianca!

Wappie Bianca Wagt is hevig ontdaan, want ze heeft een foto gezien van een vader met kindjes die door hem buiten afgedroogd worden en dat raakt haar enorm, ze moet er zelfs enorm van huilen!

Al jankend vertelt ze dat ze de foto zag, de vader mocht niet naar binnen want hij had geen QR code.

Natuurlijk, dit is vervelend en echt rot voor die kinderen, het fotootje wordt ook door heel wappieland gedeeld, we weten verder niet hoe het allemaal gegaan is maar wat we wel weten is dat die vader ook gewoon zich had kunnen vaccineren, dan had hij lekker in het zwembad naar zijn kinderen kunnen kijken tijdens de zwemles en ze ook gewoon binnen kunnen afdrogen en aankleden.

Maar Bianca huilt en huilt, want ze heeft ook kindjes en binnenkort gaan haar kindjes ook naar zwemles en dan moet ze de kindjes afleveren want ook zij heeft geen QR code en gaat ook geen mondkapje gebruiken.

Het zit haar allemaal heel hoog, vorige week na het demonstreren mocht ze ook al niet ergens naar binnen en dan zag ze al die gevaccineerde mensen naar haar kijken met een blik van: 'tja, eigen schuld, dikke bult'. En zo is dat natuurlijk, want je bent niet verplicht je te vaccineren maar dan moet je natuurlijk ook niet gaan huilebalken als je ergens niet naar binnen mag, je wist de consequenties!

Bianca vindt Mark Rutte en Hugo de Jonge de grootste criminelen van Nederland en ze hoopt dat er een tribunaal wordt opgericht en dat ze zullen boeten voor hun misdaden.

En zo jankt Bianca nog een stukje verder. En het is zo makkelijk, je haalt een prikje en je mag gewoon weer met de grote mensen meedoen. Dus droog je traantjes gekkie en laat je gewoon vaccineren, ook voor je kindjes. Mafkees.