TRUMP traicionará a sus Nazis y AMLO traicionará a sus Narcos

Si lo vuelven a dejar ser Presidente, Donald Trump TRAICIONARA a su base política de la derecha extrema; los neo nazis, ya que esta facción se radicalizará en un movimiento armado que será considerado por el gobierno una organización terrorista.

Al igual que AMLO con sus Narcos, Trump TRAICIONARA a sus Nazis para poder darle el paso al Nuevo Orden Mundial.

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