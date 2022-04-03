Стой за Христа до мученического Креста! Пресвятая Богородица - Непобедимая Победа с нами! Иеросхимонах Онуфрiй

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Се милость Божья, что ещё живой.

В кровавых язвах, немощь, прах и тлен

Я, воздвигаемый Покровом Пресвятой,

С врагом на битву поднимаюся с колен!



Архангел Божий Михаил святой хранитель

С Небес явил Себя с пылающим мечём.

Архистратиг Небесных Воинств! Победитель!

Палит врагов и смерть Божественным огнём!



Трезвится ум. Творит Iисусову молитву.

Её с вниманием низводит в глубину

И в недрах сердца, со врагом вступая в битву,

Низпровергает со престола сатану!



Возлюбленный Господь! Спаси! Помилуй!

Ты смерть попрал, распявшись на Кресте!

Своей святой Божественною силой

Дай дар Любви и Жизни во Христе!!!



Инок Михаил



☦️ Господи Ιисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство его!