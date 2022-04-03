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Стой за Христа до мученического Креста! Пресвятая Богородица - Непобедимая Победа с нами! Иеросхимонах Онуфрiй
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202 views • April 03, 2022
☦️
Се милость Божья, что ещё живой.
В кровавых язвах, немощь, прах и тлен
Я, воздвигаемый Покровом Пресвятой,
С врагом на битву поднимаюся с колен!
Архангел Божий Михаил святой хранитель
С Небес явил Себя с пылающим мечём.
Архистратиг Небесных Воинств! Победитель!
Палит врагов и смерть Божественным огнём!
Трезвится ум. Творит Iисусову молитву.
Её с вниманием низводит в глубину
И в недрах сердца, со врагом вступая в битву,
Низпровергает со престола сатану!
Возлюбленный Господь! Спаси! Помилуй!
Ты смерть попрал, распявшись на Кресте!
Своей святой Божественною силой
Дай дар Любви и Жизни во Христе!!!
Инок Михаил
☦️ Господи Ιисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство его!
Се милость Божья, что ещё живой.
В кровавых язвах, немощь, прах и тлен
Я, воздвигаемый Покровом Пресвятой,
С врагом на битву поднимаюся с колен!
Архангел Божий Михаил святой хранитель
С Небес явил Себя с пылающим мечём.
Архистратиг Небесных Воинств! Победитель!
Палит врагов и смерть Божественным огнём!
Трезвится ум. Творит Iисусову молитву.
Её с вниманием низводит в глубину
И в недрах сердца, со врагом вступая в битву,
Низпровергает со престола сатану!
Возлюбленный Господь! Спаси! Помилуй!
Ты смерть попрал, распявшись на Кресте!
Своей святой Божественною силой
Дай дар Любви и Жизни во Христе!!!
Инок Михаил
☦️ Господи Ιисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство его!
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