ΒΕΤΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ. Η ΕΛΛΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΤΕΙ ΒΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ!

ΒΕΤΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ. Η ΕΛΛΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΤΕΙ ΒΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΟΜΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ! https://ugetube.com/watch/XPTHdMeIwhuQBZU , https://rumble.com/v18h0sl-war-between-nato-allies.html .

ΓΙΑΤΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗ ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΑΕΝΑΑ ΕΝΑΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΧΕΙ ΕΞΟΠΛΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΗΓΕΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (ΟΙ ΗΠΑ ΠΟΥ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΠΛΩΝ) ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ, ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΛΕΟΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 1974 ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 48 ΕΤΗ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ!









ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΕΛΛΑΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/588a1835-e4ab-43f0-8850-e2eb02fcc3e0 , https://ugetube.com/watch/8u4Iq919jsRr13a . ΠΗΓΕΣ: http://www.freevolition.gr , http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , http://www.freevolition.gr/greece.htm , http://www.freevolition.gr/666.htm , http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2022/06/blog-post_84.html , https://ikivotos.gr/post/1607/panagiwths-dhmakakos-o-xristos-efhmereyei , https://twitter.com/dstefanos/status/1534469085613985793 .









ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

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