Список вопросов.00:00 — Вступление.

00:33 — Лев Толстой был просветлённым?

01:27 — Возможны ли экскурсии по эпохам, странам минувших дней:

01:57 — Вопрос о влечении к противоположному полу.

03:29 — Вопрос о поиске Истины.

04:12 — Как себя научить жить по Твоим Незыблемым КОНАМ?

05:04 — Почему так силён «страх смерти»?

05:44 — Что такое «странность»?

06:44 — Всё есть познание Тебя, Матерь Мира?

07:26 — Вопрос о критическом этапе кармической жизни землян.

09:37 — Вопрос о поиске того, что Вне Времени.

11:18 — Свет имеет потребность светить?

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 51. Читает Автор. https://youtu.be/cyGfXETThZY

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Да Будет Свет!

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-51

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).

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